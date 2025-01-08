استغربت السؤال.. داليا مصطفى تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها شريف سلامة

ردت الفنانة داليا مصطفي عن سؤال من أحد متابعيها بخصوص تفاصيل انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة ، وجاء السؤال كالاتي: “هو انتي اللى طلبتي الطلاق من شريف الأول”.

وقالت داليا مصطفى فى فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام، أنها تستغرب هذا السؤال جدا وأن الموضوع مجرد شائعة ولا يوجد أي نية فى انفصالها عن زوجها شريف سلامة .

وأستكملت داليا مصطفي، معلقة: “مفيش ست أصيلة تطلب من جوزها الطلاق أنا وشريف متجوزين بقالنا ٢١ سنة وعندنا سلمي وسليم”.

وأضافت داليا مصطفي: أنها استغربت عندما وجدت ان السؤال متداول من زملائها فى الوسط الفني.

كان اسم الفنان المصري شريف سلامة وزوجته الممثلة داليا مصطفى، تصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن انتشرت بعض الأنباء حول انفصالهما، دون توضيح أسباب الانفصال .

داليا مصطفي تشارك كعضو لجنة تحكيم ضمن فعاليات الدورة الأولي من مهرجان الفيوم

وفى وقت لاحق أعربت الفنانة داليا مصطفى، عن سعادتها لتواجدها كعضو لجنة تحكيم ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والمناخ، مؤكدة على قوة الأفلام المشاركة خلال فعاليات هذه الدورة.

وتابعت داليا مصطفى، في لقاء مع موقع صدى البلد الإخباري، أن لديها ذكريات كثيرة مع الفيوم منذ الطفولة وذهابها للعديد من الرحالات المدرسية.

وحول حالتها الصحية قالت داليا مصطفى: «الحمد لله أنا زي البومب ونسبة جدا في العالم عندهم مرض سكر وأنا وعايشة بيه عادي».