ننشر نص مذكرة تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات

كشفت السلطات اللبنانية مساء الثلاثاء عن عزمها تسليم المتهم الهارب عبد الرحمن يوسف القرضاوي المحكوم عليه في عدد من القضايا، إلى الإمارات بعد اعتقاله نهاية ديسمبر الماضي بعد عودته من سوريا.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، أن "مجلس الوزراء اللبناني اتخذ قرارًا بترحيل الموقوف عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات"، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، بعدما اعتقل في 29 ديسمبر الماضي، لدى عودته من سوريا.

ونشرت السلطات اللبنانية نص مذكرة تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات والتي جاءت في أربعة صفحات.

ووصل عبد الرحمن القرضاوي إلى العاصمة السورية دمشق بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر الماضي إثر وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق وفرار بشار الأسد إلى موسكو.

وطالبت مصر والإمارات السلطات اللبنانية بتسليم عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل الجنسية التركية، حيث أنه مدان في عدد من التهم.