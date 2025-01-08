طريقة عمل العيش الشامي في المنزل .. اعرف المقادير

يعتبر العيش الشامي من المخبوزات الشهيرة التي تتميز بطعمه اللذيذ وملمسه الطري، يمكن تحضيره بسهولة في المنزل باتباع بعض الخطوات ليكون ناجحا.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها بتحضير العيش الشامي الطازج بخطوات سهلة في المنزل، لذا بإتباع هذه الخطوات يمكن تحضيره وتقديمه مع وجباتك المفضلة.

طريقة تحضير العيش الشامي

طريقة تحضير العيش الشامي

مقادير طريقة تحضير العيش الشامي:

3 أكواب دقيق أبيض.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب ماء دافئ (قد تحتاجين إلى تعديل الكمية حسب نوع الدقيق).

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون (اختياري).

طريقة تحضير العيش الشامي :

ـ تفعيل الخميرة: في وعاء صغير، اخلطي الخميرة مع السكر ونصف كوب من الماء الدافئ.



ـ اتركي الخليط لمدة 5-10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة ويظهر رغوة على السطح.

ـ تحضير العجينة: في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح.



ـ أضيفي خليط الخميرة والزيت (إذا استخدمتيه) إلى الدقيق.



ـ أضيفي الماء تدريجياً واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومرنة.



ـ استمري في العجن لمدة 8-10 دقائق.

ـ تخمير العجينة: ضعي العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت، وغطيها بقطعة قماش نظيفة.



ـ اتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

ـ تشكيل العجينة: بعد التخمير، قسمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم.



ـ افردي كل كرة باستخدام النشابة إلى دائرة متوسطة السمك (حوالي 1/2 سم).

ـ خبز العيش: سخني مقلاة على نار متوسطة (يمكن استخدام مقلاة غير لاصقة).



ـ ضعي العجينة المفرودة في المقلاة واطهيها لمدة 1-2 دقيقة حتى تبدأ الفقاعات في الظهور.



ـ اقلب العجينة على الجانب الآخر واطهيها لمدة دقيقة أخرى حتى تنضج ويتحول لونها إلى ذهبي فاتح.



ـ كرري العملية مع باقي الكرات.

نصائح لعمل العيش الشامي

ـ استخدام الفرن: إذا رغبتِ في استخدام الفرن، سخني الفرن على درجة حرارة 220 مئوية وضعي العجينة المفرودة على صينية خبز مدهونة أو مغلفة بورق زبدة. اخبزيها لمدة 5-7 دقائق حتى تنتفخ وتتحمر.

ـ التخزين: يمكن حفظ العيش الشامي في أكياس محكمة الغلق للاحتفاظ بملمسه الطري.