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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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العطش وفقدان الوزن.. كيف تكتشف الإصابة بمرض السكري بدون تحليل؟

أعراض تكشف عن الإصابة بمرض السكري
أعراض تكشف عن الإصابة بمرض السكري
آية التيجي
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اكتشاف مرض السكري بدون تحليل طبي يعتمد على مراقبة بعض الأعراض الشائعة التي قد تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. 

أعراض تكشف عن الإصابة بمرض السكري

 

رغم أن هذه الأعراض قد تشير إلى احتمالية الإصابة بالسكري، إلا أن التشخيص الدقيق يعتمد على فحوصات مرض السكري المخبرية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

لذا يجب التأكيد على أن التشخيص النهائي يتم عن طريق الفحوصات الطبية، واستشارة الطبيب عند ظهور أي من هذه العلامات, وإليك بعض العلامات التي قد تساعد في الكشف عن احتمالية الإصابة بالسكري, وتشمل :

ـ العطش المفرط:

الشعور بالعطش الشديد والمتكرر، حتى بعد شرب كميات كبيرة من الماء، قد يكون علامة على ارتفاع مستوى السكر في الدم.


ـ التبول المتكرر:

زيادة التبول، خاصة خلال الليل، من أبرز علامات ارتفاع السكر، حيث يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد عن طريق البول.


ـ الجوع المستمر:

الشعور بالجوع المستمر حتى بعد تناول الطعام، قد يكون مؤشراً على عدم استخدام الجسم للسكر بشكل صحيح.


ـ فقدان الوزن غير المبرر:

فقدان الوزن بدون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة، قد يشير إلى أن الجسم لا يستطيع استخدام الجلوكوز كمصدر للطاقة.


ـ التعب والإرهاق:

الشعور بالتعب المستمر والإرهاق، حتى بعد النوم الجيد، بسبب عدم حصول الخلايا على الطاقة اللازمة.


ـ بطء التئام الجروح:

بطء شفاء الجروح أو التقرحات، قد يكون دليلاً على ضعف الدورة الدموية وارتفاع مستويات السكر.


ـ التهابات متكررة:

التعرض المتكرر للعدوى، مثل التهابات الجلد أو التهابات الجهاز البولي، قد يكون مرتبطاً بضعف الجهاز المناعي بسبب السكري.

أعراض تكشف عن الإصابة بمرض السكري


ـ ضبابية الرؤية:

قد يسبب ارتفاع السكر في الدم تغييرات في عدسة العين، مما يؤدي إلى ضبابية أو تشوش في الرؤية.


ـ وخز أو تنميل في الأطراف:

الإحساس بوخز أو تنميل في اليدين والقدمين نتيجة لتأثير السكري على الأعصاب.

ماذا تفعل إذا لاحظت هذه الأعراض؟

 

ـ استشارة طبيب: إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، يجب استشارة طبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

ـ فحص مستوى السكر: يمكن للطبيب إجراء فحص للسكر في الدم أو اختبار تحمل الجلوكوز لتأكيد التشخيص.

ـ مراقبة الأعراض: تسجيل الأعراض ومدتها يمكن أن يساعد الطبيب في التشخيص.

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