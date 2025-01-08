ضبط كميات من المكياج منتهي الصلاحية بمحل شهير في بورسعيد |شاهد

واصل رجال الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد بالاشتراك مع إدارة تموين شرق بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير المديرية حملاتهم لضبط الأسواق.



وكان رجال رقابة بورسعيد التموينية قد شنوا حملاتهم بالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموينة خلال الـ48 ساعة الماضية على الأسواق والمحلات التجارية بكافة أحياء المحافظة لمراقبة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين والتأكد من مدى صلاحيتها.

و أسفرت الحملة، عن ضبط كميه تقدر بـ 250 قطعة حلوى منتهية الصلاحية شيكولاته وبسكويت وكيكات - تضر بصحة الأطفال الصغار وذلك داخل أحد المحال التجارية بالعرب تم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق .



إدارة تموين شرق

كما تمكنت الرقابة التموينية بإدارة تموين شرق من ضبط كميات كبيرة من الميك أب والمكياج داخل أحد المحال التجارية الشهيرة ما تشكل خطراً على مستخدمى هذه المستحضرات التجميلية نتيجة انتهاء صلاحيتها.. تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق .

وتحفظ أفراد الرقابة التموينية بإدارة شرق على كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر بدون أى عبارات تحذيرية أو علامات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية تشكل خطراً على مستخدميها بجانب أن التدخين ضار جداً بالصحة بشكل عام .. تم إخطار النيابة واتخاذ اللازم .