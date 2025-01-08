الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الضفة.. ومستعمرون يهاجمون المركبات في «قلقيلية»

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الأربعاء بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، 3 شباب فلسطينيين من مدينة قلقيلية.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والأعيرة النارية باتجاههم، كما تعمدت إعطاب اطارات عدد من المركبات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي كفر جمال وفلامية شرق قلقيلية، وجابت شوارعهما، دون التبليغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، رشق مستعمرون، الليلة الماضية، مركبات المواطنين بالحجارة، على الطريق السريع شارع قلقيلية-نابلس المعروف باسم "55"، وقرب مداخل قرى "كفر لاقف، جينصافوط، اماتين، الفندق"، ما تسبب بأضرار للعديد منها.

يذكر أن عدة مناطق من محافظة قلقيلية، تشهد منذ يوم اول امس، تصعيدا من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين، بعد مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار قرب قرية الفندق شرق محافظة قلقيلية.

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