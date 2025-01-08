حساسية الأنف .. نصائح ذهبية للحد من تأثيرها

حساسية الأنف من الأمور التي يعاني منها الكثير، لا سيما في فترة تقلب الفصول ودخول فصل الشتاء مع انخفاض في درجات الحرارة.

ونشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من النصائح الهامة للحد من تأثير حساسية الأنف وذلك من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » .

وقالت هيئة الدواء المصرية من خلال منشورها ، يتوجب على الأشخاص التي تعاني من حساسية الأنف تقليل التعرض للمحفزات عن طريق تجنب الأماكن الملوثة أو أماكن تواجد الحيوانات الأليفة وغلق النوافذ في المنزل والسيارة خلال فصل الربيع والصيف وأوائل الخريف عندما يكون هناك انتشار لحبوب اللقاح.​

نصائح هيئة الدواء للحد من تأثير حساسية الأنف

-ارتداء قبعة ونظارة شمسية خاصةً عند الخروج في موسم حبوب اللقاح أو في الأماكن التي تحتوي على الغبار.​

-تجنب لمس الوجه وفرك العينين أو الأنف.​

-ضع أغطية على الوسائد والمراتب للحماية من الغبار.​

-إبعاد الحيوانات الأليفة عن الكنب والأسرة، وغرف النوم.​

-تغيير الملابس بمجرد الدخول إلى المنزل.​

-عدم استخدام رذاذ الأنف المزيل للاحتقان لأكثر من يومين إلى ثلاثة أيام لأنه ممكن يؤدي لتفاقم الأعراض عند استخدامه بشكل مستمر. ​

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منشور الهيئة

ما هي أعراض حساسية الأنف؟

كشفت هيئة الدواء المصرية مجموعة من الأعراض الشائعة التي تدل على إصابة الشخص بهذا النوع من الحساسية، ومن أبرزها:​

- سيلان وانسداد الأنف (الاحتقان).​

- عيون حمراء ودامعة والشعور بحكة بها.​

- العطس والكحة.​

- حكة في الأنف أو سقف الفم أو الحلق.​

- التنقيط الأنفي الخلفي، وهو المخاط الذي يسيل في الجزء الخلفي من الحلق.​

- ظهور كدمات وتورم في الجلد تحت العينين.​