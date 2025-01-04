رئيس قسم الحساسية: «فيكساس» حالة مناعية نادرة تكشف ألغاز الطفرات الجينية

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن مرض "فيكساس" (VEXAS) هو حالة مناعية جينية مكتسبة، وليست ناتجة عن عدوى فيروسية أو بكتيرية.

وقال الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على قناة "TEN" الفضائية، إن المرض يحدث نتيجة طفرة جينية مكتسبة وليس وراثيًا، وتظهر أعراضه غالبًا بعد سن الخمسين، ما يجعله أكثر شيوعًا بين الرجال مقارنة بالنساء.

وأوضح أن مرض "فيكساس" ليس مجهولًا في الأوساط الطبية، حيث تناولت دراسات سابقة طبيعته النادرة.

وأضاف أن الطفرة الجينية المسببة للمرض تؤثر على وظائف الجسم، ما يؤدي إلى أعراض معقدة تشمل مناطق متعددة، مثل التهابات المفاصل، والطفح الجلدي، والأنيميا، ومشاكل في الرئة والأعضاء الحيوية الأخرى.

وأشار إلى أن تحديات تشخيص المرض تكمن في طبيعته النادرة وتنوع الأعراض التي تظهر على المصابين، ما يستدعي إجراء فحوصات دقيقة للوصول إلى التشخيص السليم.

وحول العلاجات المتاحة، أوضح الحداد أنه لا يوجد علاج نهائي حتى الآن لمرض "فيكساس"، حيث تركز الخيارات العلاجية الحالية على تخفيف الأعراض وتقليل الالتهابات.

وتستخدم مثبطات المناعة والكورتيزون بشكل أساسي للتعامل مع الحالة، بينما قد تتطلب الحالات الشديدة زراعة نخاع العظام كحل جذري.

واختتم الحداد حديثه بالتأكيد على أهمية الدراسات والأبحاث المستمرة لفهم أعمق لهذا المرض النادر وتطوير علاجات أكثر فعالية في المستقبل، ويظل "فيكساس" واحدًا من التحديات الطبية التي تسلط الضوء على أهمية الابتكار العلمي في مواجهة الأمراض النادرة والمعقدة.