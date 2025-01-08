قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة الإعلامي إبراهيم فايق للمحاكمة لاتهامه بتسريب فيديو للحكم محمد عادل
مصر واليونان وقبرص.. شراكة استراتيجية وتطابق في الرؤى
10 سنوات من التعاون.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية قبرص ورئيس وزراء اليونان
ننشر أسماء ضحايا حادث انهيار عقار سكني بمركز إدكو بالبحيرة
سورة الاستجابة.. داوم عليها تفتح لك الأبواب المغلقة
خطة النواب توافق على مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
زاهى حواس: الكشف عن مقبرة المشرف على قصر الملكة تتي شيري
أستاذ جامعي: إجراء تحليل مخدرات لأعضاء هيئة التدريس للترقية اعتداء على كرامتهم
الشروط والضوابط لإطلاق مبادرة إحياء الكتاتيب بمحافظات مصر
سلامة داود: الأزهر الشريف معني برعاية طلابه صحيًا ونفسيًا
بوابة المعبد الجنائزي.. حواس يكشف جزءا من أساسات معبد الوادي
معلومات الوزراء: السلاسل اللوجستية بمثابة حجر الزاوية لضمان نمو اقتصادي مستدام ورفاهية عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

القصة الكاملة لانهيار منزل ومصرع وإصابة 3 أشخاص بالبحيرة.. صور

انهيار منزل بالبحيرة
انهيار منزل بالبحيرة
ساندي رضا
×

في لحظات مأساوية صباح اليوم، اهتزت منطقة إدكو بمحافظة البحيرة، حيث شهدت انهيار عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.

تجسدت اللحظات الأولى للكارثة في صراخ الجيران وركضهم نحو مكان الحادث، حيث تلقى قسم شرطة إدكو بلاغًا من شرطة النجدة ينذر بوقوع انهيار مفاجئ.

لينك فيديو الإنهيار :

https://youtube.com/shorts/vKlzh7Cw7oU

لم يتردد رجال الأمن في التحرك، فانتقلت فرق الإنقاذ المحلية إلى الموقع بسرعة، مدعومة بسيارات الإسعاف.

عند الوصول وجد أنقاض متناثرة لمنزل ، وصرخات من تحتها وفقًا للمعاينة الأولية، تبين أن المنزل قد انهار على ساكنيه، مما أدى إلى محاصرة البعض تحت الأنقاض. وبفضل جهود فرق الإنقاذ، تم انتشال جثة واحدة واثنين من المصابين، الذين نُقلوا على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في خضم هذه الأجواء المؤلمة، بدأت رجال المباحث بإجراء تحريات مكثفة، حيث استجوبوا شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الحادث.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، اتخذت الأجهزة الأمنية قرارًا بإخلاء العقارات والمنازل المجاورة، حفاظًا على سلامة السكان، مع قطع الكهرباء عن المنطقة. تحرك سريع، ولكنه كان ضروريًا لتجنب تفاقم الكارثة.

وانتقلت على الفور الأجهزة المحلية والأمن إلى موقع الحادث، وتم الدفع بقوات الإنقاذ البري وسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية أن المنزل المُنهار مُكون من 3 طوابق وانهار على ساكنيه.

وتم انتشال جثة ومصابين من أسفل الأنقاض و هم : حنان اشرف ماضى 16 سنة جثة هامدة و مصطفى اشرف ماضى 17  كدمات بالوجه و سعاد أشرف ماضى كسر بالقدم اليسرى ، و رضا محمد سعد حويره 50 سنه كسر بالقدم. 

ويتولى رجال المباحث عمل التحريات وسؤال شهود العيان والمُصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

البحيرة عقار إدكو انهيار عقار بالبحيرة إنتشال الضحايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة الإيجار القديم 2025

موعد زيادة الإيجار القديم 2025

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025 - صورة أرشيفية

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بمصر

الإعلامي محمد سعيد

إصابة الإعلامي محمد سعيد محفوظ في حادث على الطريق الدائري

شريف سلامة وداليا مصطفي

بعد 21 سنة.. داليا مصطفى تكشف لمتابعيها حقيقة انفصالها عن شريف سلامة

دولار امريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 8-1-2025

محمود كهربا

رسميًا.. «حتحوت» يكشف وجهة كهربا بالميركاتو الشتوي بهذا المقابل

طريقة استخراج ترخيص بناء جديد وما عدد الأدوار المسموح بها - صورة أرشيفية

طريقة استخراج ترخيص البناء 2025 وعدد الأدوار المسموح بها

ترشيحاتنا

القهوة

المجلة الأوروبية للعلوم الطبية: احتساء القهوة في الصباح يقلل من خطر الوفاة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات.. ماذا يحدث عند كتم العطس؟ وتأثير غير متوقع لمرضى الضغط المرتفع عند الاستحمام بالماء الدافئ

السمسم

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من السمسم يوميا؟

بالصور

جولة داخل مطبخ ميجان ماركل المستأجر بـ8 ملايين دولار لتصوير مسلسلها الجديد

ميغان ماركل
ميغان ماركل
ميغان ماركل

مكياج لافت.. سارة سلامة تثير الجدل بصورها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

جيب قصيرة.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

حرارتك لا تنخفض؟.. حسام موافي يحذر من أمراض خطيرة

حرارتك لا تنخفض؟ حسام موافي يحذر من أمراض خطيرة قد تكون السبب
حرارتك لا تنخفض؟ حسام موافي يحذر من أمراض خطيرة قد تكون السبب
حرارتك لا تنخفض؟ حسام موافي يحذر من أمراض خطيرة قد تكون السبب

فيديو

امام عاشور

ابرزهم إمام عاشور الأول .. لاعبين مصريين تصدرو الاحصائيات 2024

انفصال الفنانين

شيرين وياسمين ونيللي.. أشهر حالات الانفصال في ٢٠٢٤

تامر أمين

تامر أمين يوجّه رسالة لنقابة المهن التمثيلية لهذا السبب

إيناس مكي

“كانت بنتي وأنا أمها".. إيناس مكي وذكريات صعبة بعد وفاة والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

المزيد