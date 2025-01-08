القصة الكاملة لانهيار منزل ومصرع وإصابة 3 أشخاص بالبحيرة.. صور

في لحظات مأساوية صباح اليوم، اهتزت منطقة إدكو بمحافظة البحيرة، حيث شهدت انهيار عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.

تجسدت اللحظات الأولى للكارثة في صراخ الجيران وركضهم نحو مكان الحادث، حيث تلقى قسم شرطة إدكو بلاغًا من شرطة النجدة ينذر بوقوع انهيار مفاجئ.

لينك فيديو الإنهيار :

https://youtube.com/shorts/vKlzh7Cw7oU

لم يتردد رجال الأمن في التحرك، فانتقلت فرق الإنقاذ المحلية إلى الموقع بسرعة، مدعومة بسيارات الإسعاف.

عند الوصول وجد أنقاض متناثرة لمنزل ، وصرخات من تحتها وفقًا للمعاينة الأولية، تبين أن المنزل قد انهار على ساكنيه، مما أدى إلى محاصرة البعض تحت الأنقاض. وبفضل جهود فرق الإنقاذ، تم انتشال جثة واحدة واثنين من المصابين، الذين نُقلوا على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في خضم هذه الأجواء المؤلمة، بدأت رجال المباحث بإجراء تحريات مكثفة، حيث استجوبوا شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الحادث.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، اتخذت الأجهزة الأمنية قرارًا بإخلاء العقارات والمنازل المجاورة، حفاظًا على سلامة السكان، مع قطع الكهرباء عن المنطقة. تحرك سريع، ولكنه كان ضروريًا لتجنب تفاقم الكارثة.

وانتقلت على الفور الأجهزة المحلية والأمن إلى موقع الحادث، وتم الدفع بقوات الإنقاذ البري وسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية أن المنزل المُنهار مُكون من 3 طوابق وانهار على ساكنيه.

وتم انتشال جثة ومصابين من أسفل الأنقاض و هم : حنان اشرف ماضى 16 سنة جثة هامدة و مصطفى اشرف ماضى 17 كدمات بالوجه و سعاد أشرف ماضى كسر بالقدم اليسرى ، و رضا محمد سعد حويره 50 سنه كسر بالقدم.

ويتولى رجال المباحث عمل التحريات وسؤال شهود العيان والمُصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.