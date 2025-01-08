الإعلان المشترك للقمة المصرية القبرصية اليونانية: نؤكد التزامنا بتعزيز السلام والاستقرار بمنطقة المتوسط

أكد الإعلان المشترك للقمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان، التزام الدول الثلاث بتعزيز السلام والاستقرار في منطقة المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال الإعلان المشترك: "نعبر عن قلقنا العميق بشأن الحرب في غزة التي تسببت في وضع إنساني كارثي وندعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وتابع: نجدد المطالبة بوقف فورى وكامل وشامل لإطلاق النار في غزة مع إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين والسجناء وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال".

وأكمل الإعلان المشترك: "ندعو المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال الالتزام بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكمل: “رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان يشيدان بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر لإدارة الأزمة في قطاع غزة ويعبران عن دعمهما لهذه الجهود”.

ولفت الإعلان المشترك: "تتابع مصر وقبرص واليونان التطورات الأخيرة في سوريا وتؤكد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الشعب لإطلاق عملية سياسية شاملة، ونؤكد على ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة وفقا للقانون الدولي".