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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

دمـ ـاء على قسيمة الجواز.. 4 زوجات ضحـ ـايا لأزواجهن بالقاهرة| ما القصة؟

مسرح جريمة
مسرح جريمة
أحمد مهدي
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لم تعلم وهي تضع بصمتها على وثيقة الزواج أنها ربما أن تكون نهاية لحياتها، أو تقودها يوما ما إلى المستشفيات وأقسام الشرطة بل ومحاكم الأسرة، إلا أن ما سطرته السجلات الأمنية بشأن 4 سيدات كان يحمل هذا الوصف، حيث وقعن ضحايا لأزواجهن مع تعدد الأسباب.

سيدة مصر الجديدة.. اعتذر لها وخنقها

الأخيرة كانت في القاهرة، وبالتحديد في منطقة مصر الجديدة، حين سطر شاب يدعى هيثم نهاية مأساوية لزوجته ياسمين، بعدما تم العثور على جثمانها مخنوقة وإلى جوارها جثته مشنوقا داخل شقتهم بميدان المحكمة، والسبب الواضح هو المشكلات الزوجية إلا أن الجيران أكدوا أن السبب الفعلي هو تعاطي المخدرات.

سيدة مصر الجديدة

ياسمين ضحية زوجها في مصر الجديدة كانت فتاة مثالية وفقا لوصف جيرانها وأصدقائها، تزوجت من هيثم قبل 21 عاما، وأنجبت منه أولادها إلا أنه وقبل نهاية 2024 خرج في مقطع فيديو يعتذر لها لاتهامه لها في شرفها والتعدي عليها بالسب، ثم عاد لينهي حياتها وحياته في بدايات عام 2025 بسبب الخلافات والمشاجرات الزوجية.

سيدة القاهرة الجديدة.. احتجزها 5 أيام

ومن مصر الجديدة إلى القاهرة الجديدة.. حيث قصة مرام أسامة فتاة التجمع التي لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى متأثرا بالإصابات التي لحقت بها أثر خنق زوجها لها، حيث أصيبت بقطع في البلعوم وظلت بالمنزل قرابة 5 أيام تصارع الموت ثم تم نقلها للمستشفى في محاولات لعلاجها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة وتوفيت متأثرة بإصابتها.

مرام أسامة

أشارت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، إلى أن الزواج تم قبل عام، وأن المجني عليها كانت متزوجة ولديها بنتان والمتهم كان متزوجا ولديه ابن وتزوجها في غضون عام 2023 وعلاقتهما يعرف بها الجميع إلا أن خلافات نشبت بينهما قام على أثرها بإنهاء حياتها، وتم القبض على الزوج ومباشرة التحقيقات معه ثم قررت النيابة إحالته للمحاكمة الجنائية.

 

سيدة حدائق القبة.. طلبت الطلاق

ما حدث في منطقة حدائق القبة بدأت أحداثه بترك الزوج عمله وعدم قدرته على متطلبات الأسرة، مما جعل زوجته تترك المنزل وطلبها الطلاق إلا أن زوجها لم يقبل بذلك وقام بتهديدها بالقتل حال عدم عودتها للمنزل، وبعدها نشبت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بتسديد طعنة لها في الرقبة.

وباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في حادث حدائق القبة، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة كما استمعت لأقوال ربة المنزل المصابة بطعنة في الرقبة على يد زوجها، وقررت أن زوجها كان دائم التعدي عليها بالضرب بسبب تركه العمل والخلافات التي نشبت بينهما لهذا السبب، وتم القبض على الزوج المتهم.

سيدة بدر.. معايرة انتهت بجريمة

وفي مدينة بدر.. قررت النيابة العامة، إحالة سائق متهم بقتل زوجته نيرة ياسر إلى محكمة الجنايات، حيث كشف الزوج المتهم أسرار جريمته قائلا بأنه متزوج من 5 سنوات وكان يقطن في المنيا برفقة زوجته ثم انتقل إلى القاهرة بسبب مشاكل في بيت العيلة، وبعدها بدأت معايرة أسرة زوجته له بسبب الحالة المادية المختلفة بينهما، وفي هذا الوقت دبت الخلافات بينه وبين زوجته.

سيدة بدر

قرر الزوج الانتقام، خاصة بعد شكه في تسبب زوجته في وفاة ابنته، وحاول تنفيذ جريمته 6 مرات وفي المرة الأخيرة، قام بالتعدي عليها بالضرب ثم خنقها حتى سقطت قتيلة في يده، وتأكد من وفاتها ثم تركها متوفية وفر هاربا، إلا أن الأجهزة الأمنية في القاهرة قامت بالقبض عليه وتقديمه للنيابة العامة التي قررت إحالته في النهاية للمحاكمة.

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