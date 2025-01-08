رئيس الوزراء: ما يتردد عن عدم عمل شركة "إيني" مجرد شائعات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يتردد حول عدم عمل شركة “إيني” الإيطالية ما هو إلا شائعات، لافتا إلى أن الشركة ستستأنف عملها في حفر حقل ظهر لزيادة الإنتاج.

وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، “لدينا عمل مشترك مع قبرص بشأن الغاز”، مؤكدا أن مصر ستكون مركزا إقليميا للغاز في الشرق الأوسط.

وتابع أن الأطباء يقومون بدور عظيم في الأزمات، مشيرا إلي أن قانون المسئولية الطبية يعطي مزايا للأطباء وتنظيم حقوقهم وحمايتهم مع حقوق المرأة.

نوه بأن هناك تعاونا كبيرا مع مجلس النواب ونقابة الأطباء؛ لوضع مسودة القانون ليخرج بالتوافق مع الجميع، موضحا أن الهدف من القانون إعطاء مزايا للأطباء.