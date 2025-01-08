اتحاد الغرف: فرص استثمارية واعدة بين مصر وقبرص واليونان

أكد أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف المصرية، خلال كلمته الترحيبية في الحدث الذي جمع 300 شركة من مصر وقبرص واليونان، على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها مصر في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية، التصنيع، الخدمات، والزراعة.

وقال الوكيل: "اليوم، نحن لا نعزز التعاون الثنائي فحسب، بل نوسع نطاق التعاون ليشمل شراكة ثلاثية استراتيجية تخدم المنطقة بأكملها. مصر، أرض الفرص، توفر بيئة استثمارية مستقرة تعتمد على إصلاحات اقتصادية حديثة، وقوانين وتشريعات محفزة".

وأشار الوكيل إلى أن مصر تعمل بسرعة على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مشاريع كبرى مثل ممر قناة السويس، استصلاح 1.5 مليون فدان، العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير البنية التحتية، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين.

كما أوضح أن مصر، بفضل موقعها الاستراتيجي وسوقها المحلي الكبير الذي يضم أكثر من 100 مليون نسمة، تُعتبر بوابة للتجارة العالمية. وأضاف: "بفضل مناطق التجارة الحرة واتفاقيات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، الكوميسا، العالم العربي، ودول أخرى، يمكن للمستثمرين الاستفادة من إعفاءات جمركية بنسبة 100% ومتطلبات محتوى محلي منخفضة تصل إلى 45% فقط".

وأشار الوكيل إلى أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إصلاحات مثل الرخصة الذهبية وسياسة الملكية الحكومية. كما أكد دعم المشروعات المصرية الكبرى في إفريقيا، حيث استثمرت الشركات المصرية أكثر من 10 مليارات دولار في 21 دولة إفريقية خلال السنوات الماضية، مدعومة بقروض ميسرة وضمانات تجارية بقيمة 22 مليار يورو من مؤسسات مانحة وبنوك تنمية.

وختم الوكيل بدعوة جميع الشركات للاستثمار مع مصر ومن خلالها، قائلاً: "ندعوكم للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والعمل مع مصر، أرض الفرص".

الحدث يأتي في إطار جهود اتحاد الغرف المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول حوض البحر المتوسط، ويمثل منصة هامة لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للنمو المشترك.