ليلى علوي: جايزة ساويرس الثقافية جسر بيوصل بين الأدباء والكتاب

أعربت الفنانة ليلى علوي عن تقديرها لجائزة ساويرس الثقافية التي تقام مساء اليوم، وقالت: بدأت شغلي وأنا صغيرة وعارفة قيمة دعم وتوجيه الشباب.

وتابعت ليلى علوى: الجائزة تشجع على الفكر والإبداع، وهي ولم تكن منصة تكريم فقط بل فرصة حقيقية لمشاركة الأفكار حول العالم، فالكتابة والفن مساحة للحرية والتعبير عن مشاعرنا وأحلامنا، واستمرار الجائزة فرصة لدعم المواهب على مدار ٢٠ عاما.

الحفل يقام بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين وأعضاء لجان التحكيم، ما يعكس أهمية الحدث كإحدى أبرز الفعاليات الثقافية في مصر.

وتُشارك الفنانة القديرة ليلى علوي كضيفة شرف للحفل، حيث تُعد من رموز الفن المصري التي أثرت في الساحة الفنية بإبداعاتها. كما تتولى الإعلامية المتميزة جاسمين طه تقديم فقرات الحفل التي تمثل امتدادًا لمسيرة الجائزة في دعم الإبداع الأدبي والفني وإبراز المواهب الواعدة التي تسهم في إثراء المشهد الثقافي المصري.

شهدت الدورة العشرين لجائزة ساويرس الثقافية إقبالًا لافتًا، حيث تقدم للمسابقة هذا العام أكثر من 900 عملا في مختلف فروعها، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الجائزة، ومكانتها كمنصة رئيسية تحتضن التنوع الإبداعي وتمنح صوتًا للمبدعين من جميع الأجيال. ويظل هذا الاحتفال السنوي بإعلان الفائزين رسالة تقدير لكل المبدعين، ودعوة متجددة للأجيال الجديدة للإيمان بقوة الكلمة والفن كأدوات فاعلة لتحقيق التغيير وصناعة المستقبل.