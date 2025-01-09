أحمد موسى يدعو الرئيس السيسي لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب..مدبولي يعلن خبرا هاما بشأن الثانوية العامة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



وزير الثقافة: مصر بوتقة تنصهر فيها جميع الفنون .. ومحمد منير رمز ثقافي عالمي

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن مصر تُعد موطنًا للفنون والثقافات المتنوعة، حيث تتذوق الفنون الغربية والشرقية والمغاربية والخليجية، مما يجعلها بوتقة تنصهر فيها كل الألوان الفنية.



نظام البكالوريا هيقضي على الكابوس .. متحدث التعليم يكشف حقيقة إلغاء الثانوية العامة

صرّح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن نظام البكالوريا المصرية الجديد يهدف إلى تطوير التعليم الثانوي في مصر، ويقدم نموذجًا تعليميًا شاملًا ومبسطًا، حيث يركز على بناء قدرات الطلاب وإعدادهم لمستقبل تعليمي ومهني أفضل.



تحذير من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس المتوقعة في مصر، متضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس.



سمير فرج: القمة المصرية القبرصية واليونانية توقيتها حاسم وسط أزمات المنطقة

كشف اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، عن أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، التي جاءت في ظل أوضاع إقليمية شديدة التعقيد.



تصور لحزمة حماية اجتماعية وتطوير الثانوية العامة.. تصريحات مهمة من رئيس الحكومة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، مجموعة من الرسائل والأخبار المهمة للمصريين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.



مدبولي :توجيهات من الرئيس السيسي بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات من عبد الفتاح السيسي بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية سيتم الانتهاء منها قريبا.

"تخفيف الضغط".. مدبولي يعلن خبرا هاما بشأن الثانوية العامة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كل عام هناك ملايين الأسر التي يدخل أبناؤها مرحلة الثانوية العامة.



مدبولي: اتخذنا قرارا بتعيين 72 ألف معلم هذا العام بالتنسيق مع وزير التعليم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم تعيين ل30 ألف معلم بناء على مسابقة في كل عام .



المالية: حريصون على طمأنة المصدرين ليكونوا قادرين على التوسع في عملهم

أكد أحمد كوجك وزير المالية، أن نعمل على طمئنة المستثمرين وأنه محل تقدير من الدولة، متابعا أن حريصون على طمأنة المصدرين حتى يكونوا قادرين على التوسع في التصدير.

الإعلان المشترك للقمة المصرية القبرصية اليونانية: نؤكد التزامنا بتعزيز السلام والاستقرار بمنطقة المتوسط

أكد الإعلان المشترك للقمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان، التزام الدول الثلاث بتعزيز السلام والاستقرار في منطقة المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

أحمد موسى يدعو الرئيس السيسي لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

دعا الإعلامي أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، معتبرًا أن ذلك سيكون رسالة قوية للعالم عن دعم مصر للثقافة والفنون.



