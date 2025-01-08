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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وزير الثقافة يكشف أسباب قلة طباعة الكتب

أحمد فؤاد هنو
أحمد فؤاد هنو
يوسف أيمن
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أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن سينما الشعب مستمرة وتحقق مبيعات هائلة جدا.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الثقافة ليست الجرعة الفنية ولكن أسلوب حياة، فقد تحولت من منتج ثقافي أو فني إلى أسلوب حياة.

وأشار الوزير، إلى أن أسعار الورق والحبر تضاعفت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ما أثر على عملية طباعة الكتب، وهناك دراسة تجرى حاليًا لطباعة عدد محدود من الكتب عن طريق النشر الإلكتروني والتابلت من خلال أبلكيشن بالتعاون مع وزارة الاتصالات، يتم انطلاقه خلال الشهر الجاري أو المقبل، وسيكون بأسعار رمزية.

كما تحدث الوزير، عن مشروع المليون كتاب، قائلًا: هو عبارة عن إهداء المؤسسات الفاعلة المؤثرة مليون كتاب سواء للتربية والتعليم والتعليم العالي أو الكنيسة أوالأزهر والشباب والرياضة.

وزير الثقافة على مسئوليتي صدى البلد الورق الكتب أحمد فؤاد هنو الحبر طباعة الكتب

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