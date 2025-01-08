"تشنج عضلي".. تفاصيل إصابة أشرف داري وموعد عودته للأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن أشرف داري مدافع النادي الأهلي سيغيب عن مباراة الفريق أمام استاد أبيدجان في دوري أبطال افريقيا للإصابة.

وتابع الغندور خلال برنامج استاد المحور:"أشرف داري مصاب بـ"تشنج عضلي" في العضلة الخلفية وهو مثل الثقل أو شد خفيف ولكن سيحتاج لراحة من التدريبات لمدة أسبوع حسب تعليمات طبيب الأهلي ومن ثم يعود للتدريبات الجماعية".

واختتم:" اللاعب خرج من قائمة الأهلي لمباراة استاد أبيدجان وسيكون خارج مباراة الجونة في الدوري وسيتحدد موقفه من مباراة أورلاندو بايرتس بعد الاختبارات الطبية بعد انتهاء فترة الراحة السلبية".