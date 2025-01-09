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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أصل الحكاية

بين المغادرة والإصابة وعدم القيد.. الأهلي يبحث عن نجومه قبل موقعة استاد أبيدجان

بيرسي تاو
بيرسي تاو
أحمد عفيفي
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران اليوم داخل ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمباراة استاد أبيدجان المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا والمقررة يوم السبت المقبل على أرض ملعب الأخير في كوت ديفوار.

نجم الأهلي يغادر الفريق

ولا سيما أن النادي الأهلي أنتهي خلال الساعات القليلة الماضية من الأتفاق مع نادي قطر القطري على ضم بيرسي تاو خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري، وغاب اللاعب عن قائمة الفريق في مباراة سموحة أمس رغم النقص الكبير في صفوف الفريق الأحمر.

لماذا تأخر قيد على معلول بقائمة الأهلي ؟

استفسر الدولي التونسي، علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب عدم قيده حتى الآن في قائمة الفريق الأحمر، على الرغم من تعافيه من الإصابة التي لحقت به، ومشاركته في التدريبات، والمباريات.

ويجري يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عملية جراحية في الوجه، عقب الإصابة التي تعرض لها، خلال مباراة سموحة، لاسيما أن اللاعب يعاني من كسر.

عرض سعودي لضم معلول 

وصل عرض من نادي ضمك السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل التعاقد معه، خلال الفترة الحالية، حيث قدم للاعب عرض مادي قوي من أجل الحصول على خدماته.

وينتظر علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف إدارة القلعة الحمراء، من أجل حسم العديد من الملفات التي تخصه سواء مناقشة العروض التي وصلت له من الدوريات الخليجية أو الدوري المحلي.

ويعقد محمد رمضان، المدير الرياضي داخل النادي الأهلي، جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل حسم موقف علي معلول، عقب الإصابة التي تعرض لها يحيى عطية الله، خلال مباراة سموحة مساء أمس.

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