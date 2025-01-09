آلية تعاون ثلاثي.. ضياء رشوان يكشف دلالات القمة المصرية اليونانية القبرصية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ آلية التعاون الثلاثي في التاريخ المصري الدبلوماسي المعاصر أو الحديث جدا لم تحدث إلا عربية- عربية، مثل مصر والعراق والأردن، والوحدة الثلاثية مع ليبيا وسوريا، ولم يكن هناك شيء منتظم وتعاون أكثر قوة مع شمال المتوسط رغم وجود علاقات ثنائية جيدة مع فرنسا وإيطاليا.

وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، في تغطية خاصة، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ انعقاد القمة الثلاثية مع قبرص واليونان لمدة 10 سنوات شيء جديد وأفق مختلفة، ظهرت أهميته عند بوادر اكتشافات الغاز في شرق الشرق المتوسط.

وتابع: "مصر بها إدارة وديموقراطية وفنيين وتكنوقراط وعلماء وعمق ضخم جدا لا يُرى على السطح، وكان تصورها أن شرق المتوسط ستكون منطقة مهمة جدا في الغاز، وبالتالي، فإن قبرص واليونان مهتمان جدا، وكان ذلك في عام 2014".

وأكد أن القمة الثلاثية انعكست اقتصاديا على مصر، وكذلك الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية في البحر المتوسط، ومن ثم، فإن هذه القمة ليست عبارة عن تجمع لقادة الدول بشكل سنوي فقط، ولكن جرى توقيع مذكرات تفاهم وبحث قضايا عديدة