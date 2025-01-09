قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل عانى أحمد رفعت من متلازمة القلب المكسور قبل وفاته.. طبيبه يجيب
سوريا.. سقوط 12 مدنيا برصاص مسلحين في ريف حمص
بعد جدل «أول فرحتي».. حنان ترك تظهر مع ابنها الأكبر يوسف
دعاء قبل الفجر للرزق والتيسير.. اغتنم الفرصة وردده قبل الأذان
عيار 21 يسجل 3750 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
وائل الإبراشي صوت الإعلام الحر.. قصة نضال الإعلامي الكبير ضد الفساد والإرهاب
سموتريتش: إسرائيل تستعد لـ تغيير جذري في طريقة إدارة الحرب بغزة
دعاء إذا قلته تشتاق لك الجنة.. صحيح ويغفل عنه الكثيرون
حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه
قرار جروس يحسم مصير حمزة المثلوثى في الزمالك
24 لجنة تختار.. وزير الثقافة يكشف تفاصيل تكريم عمالقة الإبداع في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

آلية تعاون ثلاثي.. ضياء رشوان يكشف دلالات القمة المصرية اليونانية القبرصية

الرئيس السيسي ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان
الرئيس السيسي ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان
هاني حسين
×

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ آلية التعاون الثلاثي في التاريخ المصري الدبلوماسي المعاصر أو الحديث جدا لم تحدث إلا عربية- عربية، مثل مصر والعراق والأردن، والوحدة الثلاثية مع ليبيا وسوريا، ولم يكن هناك شيء منتظم وتعاون أكثر قوة مع شمال المتوسط رغم وجود علاقات ثنائية جيدة مع فرنسا وإيطاليا.

وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، في تغطية خاصة، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ انعقاد القمة الثلاثية مع قبرص واليونان لمدة 10 سنوات شيء جديد وأفق مختلفة، ظهرت أهميته عند بوادر اكتشافات الغاز في شرق الشرق المتوسط.

وتابع: "مصر بها إدارة وديموقراطية وفنيين وتكنوقراط وعلماء وعمق ضخم جدا لا يُرى على السطح، وكان تصورها أن شرق المتوسط ستكون منطقة مهمة جدا في الغاز، وبالتالي، فإن قبرص واليونان مهتمان جدا، وكان ذلك في عام 2014".

وأكد أن القمة الثلاثية انعكست اقتصاديا على مصر، وكذلك الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية في البحر المتوسط، ومن ثم، فإن هذه القمة ليست عبارة عن تجمع لقادة الدول بشكل سنوي فقط، ولكن جرى توقيع مذكرات تفاهم وبحث قضايا عديدة

مصر السيسي اخبار التوك شو ضياء رشوان رشوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

توجيه رئاسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة تخفف أعباء المواطنين

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

مجلس الوزراء

بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يقدم عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

المخرج عمر زهران

المجوهرات مش بتاعة شاليمار.. مفاجأة في قضية المخرج عمر زهران

الطقس في مصر

الطقس غدا| أمطار غزيرة تضرب مناطق بالبلاد وتحذيرات من الشبورة

وزير التربية والتعليم

مفيش "علمي وأدبي".. مسميات جديدة للمواد التخصصية في بديل الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

مفيش عربي ولا إنجليزي| مفاجأة في عدد مواد 3 ثانوي بنظام البكالوريا المصرية

مصطفى مدبولي

مدبولي: اتخذنا قرارا بتعيين 72 ألف معلم هذا العام بالتنسيق مع وزير التعليم

ترشيحاتنا

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بتكثيف الجهود وتطهير مصرف الملاحات

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بتكثيف الجهود وتطهير مصرف الملاحات

رقابة بورسعيد تضبط عسل منتهى الصلاحية بمدينه بورفؤاد

رقابة بورسعيد تضبط كميات عسل منتهي الصلاحية في بورفؤاد

جانب من الحادث بسوهاج

ترعة الفاروقية تخطف روح خمسيني ونجله عقب احتفالهما بالعيد في سوهاج

بالصور

بعد جدل «أول فرحتي».. حنان ترك تظهر مع ابنها الأكبر يوسف

حنان ترك وابنها
حنان ترك وابنها
حنان ترك وابنها

بعد إنقاص وزنها.. رحاب الجمل تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير

رحاب الجمل
رحاب الجمل
رحاب الجمل

وائل الإبراشي صوت الإعلام الحر.. قصة نضال الإعلامي الكبير ضد الفساد والإرهاب

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه

حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها
حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها
حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها

فيديو

إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور تضرب البشر لأول مرة في أمريكا.. مدى انتشاره وخطورته

المتهمين

القبض على أصحاب فيديو القطة بالغربية

واقعة شقة مصر الجديدة

فيديو يكشف أسرار مأساة شقة مصر الجديدة: قصة غامضة تهز المنطقة

سحر حمدي

خطأ طبي جسيم يعرض فنانة شهيرة للموت | تفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

المزيد