وزير الثقافة عن محمد منير: رمز قوي ومعندناش كتير زيه

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن مصر تتذوق الفنون الغربية والشرقية والجنوبية والمغرب العربي والخليج فهي بوتقة تنصهر فيها كل الفنون.



وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه يتواصل باستمرار مع الفنان الكبير محمد منير، حيث كان حريصا على تواجده في التكريم في يوم الثقافة، لكن الظروف منعت ذلك.



وأشار الوزير، إلى أن الفنان محمد منير يعتبر محرك ثقافي كبير وله تأثير كبير على قطاعات كثيرة ونقل الأغنية إلى مكان آخر، فهو علامة وقيمة ثقافية وفنية على مستوى مصر والعالم.

وتابع الدكتور أحمد فؤاد هنو: نشعر بالفخر بالعناصر البشرية المحركة للثقافة مثل الفنان الكبير محمد منير، فهو رمز قوي ومعندناش كتير زيه.