لأول مرة.. داليا مصطفى تحسم جدل انفصالها عن شريف سلامة بعد زواج 21 سنة

في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعة حول انفصال الفنانة داليا مصطفى عن زوجها الفنان شريف سلامة.

أثارت هذه الشائعة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع داليا مصطفى إلى توضيح الحقيقة لجمهورها.

نفي شائعة الانفصال بشكل قاطع

رد مباشر على الجمهور

خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، نفت داليا مصطفى بشدة الأنباء المتداولة حول طلبها الطلاق من زوجها. وقالت بوضوح:

"مبدئيا ده محصلش، أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف."

التأكيد على استقرار العلاقة الزوجية

أوضحت داليا مصطفى أن علاقتهما الزوجية مبنية على التفاهم والثقة، وأضافت:

"في ست مصرية أصيلة تفضل مع جوزها 21 سنة وتطلب منه الطلاق؟ أنا عندي منه سلمى وسليم، ولا يمكن أطلب الطلاق أبدا."





انتشار الشائعة وأسبابها

ملاحظة غياب الثنائي عن المناسبات العامة

بدأت الشائعة في أكتوبر الماضي عندما لاحظ البعض غياب داليا مصطفى وشريف سلامة عن الظهور معًا في المناسبات العامة، وهو ما أثار تساؤلات حول وضع علاقتهما.



التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي

سرعان ما انتشرت الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام البعض بتداول معلومات غير مؤكدة حول انفصالهما.



آخر أعمال داليا مصطفى الفنية

نجاح مسلسل "علاقة مشروعة"

حققت داليا مصطفى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا من خلال مشاركتها في مسلسل "علاقة مشروعة"، الذي عُرض مؤخرًا بمشاركة الفنان ياسر جلال وإخراج خالد مرعي.



أثر النجاح على حياتها المهنية

ساهم نجاح المسلسل في تعزيز مكانة داليا مصطفى كواحدة من أبرز نجمات الفن في مصر، حيث لاقى أداؤها استحسان النقاد والجمهور.

بهذا التصريح، أغلقت داليا مصطفى الباب أمام الشائعات، مؤكدة التزامها بعلاقتها الزوجية ودورها كأم وزوجة، بجانب نجاحها الفني المستمر.العلاقة بين داليا مصطفى شريف سلامة تستند إلى المحبة والتفاهم، ولا توجد أي نية للطلاق كما أشارت بنفسها.