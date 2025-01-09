بفستان ملفت| ريم سامي تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة ريم سامي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت ريم سامي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم بالقماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

لفتت ريم سامي الأنظار بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت ريم سامي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.