سلاحك ضد البرد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمضيات في الشتاء؟

تناول الحمضيات في الشتاء له فوائد عديدة على جسمك، حيث إنها غنية بالعناصر الغذائية التي تعزز صحتك خلال هذا الفصل البارد

من أهم ما يحدث لجسمك عند تناول الحمضيات وفقال healthy

1. تعزيز جهاز المناعة:

تحتوي الحمضيات، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، على كميات كبيرة من فيتامين C الذي يساعد في تقوية جهاز المناعة، مما يجعل جسمك أكثر قدرة على محاربة نزلات البرد والإنفلونزا.



2. ترطيب الجسم:

تحتوي الحمضيات على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم خلال فصل الشتاء، عندما يقل استهلاك الماء عادة.



3. تحسين صحة البشرة:

فيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في الحمضيات تعزز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على نضارة البشرة وحمايتها من الجفاف الناتج عن الطقس البارد.



4. تنظيم عملية الهضم:

الألياف الموجودة في الحمضيات، خاصة في القشور أو اللب، تساعد في تحسين الهضم وتخفيف الإمساك.



5. تقليل الالتهابات:

تحتوي الحمضيات على مركبات مضادة للالتهابات مثل الفلافونويدات، التي تساهم في تقليل الالتهابات في الجسم، ما يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.



6. تحسين صحة القلب:

البوتاسيوم الموجود في الحمضيات يدعم صحة القلب من خلال تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



7. توفير الطاقة:

الحمضيات غنية بالكربوهيدرات الصحية، التي توفر طاقة فورية للجسم وتساعد في الحفاظ على دفئه.

يبدأ موسم الحمضيات من منتصف الخريف وحتى آخر الشتاء، وغالبا ما تتناولها العائلات كفاكهة أو عصير، والحمضيات تحتوي على فيتامين "سي" (C)، و"بي" (B) ونسبة عالية من المعادن المفيدة للصحة مثل البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم وحمض الفوليك والبكتين والكالسيوم.

ويساعد تناول الحمضيات طازجة على مكافحة الجذور الحرة المسببة لأمراض السرطان وأمراض أخرى كون فيتامين "سي" مضادا للأكسدة، ويقوي جهاز المناعة، ويعمل على تعديل المزاج، خاصة مع استنشاق رائحة قشره.

كما أن لها فائدة في تخفيض ضغط الدم بسبب فيتامين "بي" الذي يحافظ على صحة القلب ويساعد في عملية الهضم بشكل صحي ويخفف خطر تشكل الحصى في الكلى.