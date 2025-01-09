لسد العالي..65عاماً على وضع حجر أساس أعظم مشروع هندسى بالقرن العشرين

فى مثل هذا اليوم 9 يناير من عام 1960 شهدت محافظة أسوان وضع حجر الأساس لأعظم مشروع هندسى في القرن العشرين ، وهو مشروع السد العالى .

وتحتفل مصر اليوم بمرور الذكرى الـ 65 لهذا المشروع التاريخى ، الذى يعد نموذج لكفاح الشعب المصرى على البناء والعمل عندما استطاعت السواعد المصرية بناء السد العالى بكل إصرار وعزيمة.

والسد العالى يعتبر حامى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، افتتحه الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى يوم 15 يناير عام 1971 ليصبح هذا اليوم عيداً قومياً لمحافظة أسوان.

ويمثل السد العالى إنجازا كبيرا لقيام بناة السد العالي بتخليده فى التاريخ عبر الأزمان ، وخاصة أن ما تم تحقيقه من إنجاز بهذا المشروع القومى العملاق ، يوازى ما فعله أبطال حرب أكتوبر وغير ذلك من إنجازات ومعجزات تتحقق خلال الفترة الحالية، ولا زالت مستمرة حتى بناء مصر الحديثة.

أشار المهندس عبد اللاه عبد الله الهمشري –بالمعاش والذى كان يشغل منصب مدير عام بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان إلى أن السد العالي يعتبر صرحًا شامخًا وتتساوي قمته منسوب 196 فوق سطح الأرض مع هضبة المقطم في القاهرة ويعتبر بمثابة خط الدفاع الأول لحماية مصر من الفيضانات المدمرة.

وقال إن السد العالي حمي مصر أيضًا لمدة 9 سنوات خلال السنوات العجاف من عام 1979 حتي 1988 ، حينما تعرضت القارة الافريقية للجفاف ومات بسببه العديد من أبناء الدول الافريقية .

وأضاف أن السعة التخزينية للسد العالي تعتبر هي الأكبر علي الإطلاق بدليل أن السعة التخزينية لأضخم سد في العالم والذي بني في الصين عام 2010 لا تتجاوز ثلث السعة التخزينية للسد العالي التي تقدر بنحو 162 مليار متر مكعب والفارق بأن السد العالي هو سد ركامي من كتل الجرانيت وليس سدًا خرسانيًا من الأسمنت.

والجدير بالذكر أن قرار بناء السد العالى إتخذ فى عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع وتم وضع تصميم السد العالى فى عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة ، والدكتور حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة.