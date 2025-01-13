83 هدف و 249 مبارة … حكاية زيزو مع الزمالك منذ انضمامه

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير تفاصيل بشأن لاعب الزمالك أحمد مصطفي زيزو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و تحدث عن رحلة و أرقام أحمد مصطفى زيزو منذ الانضمام لنادي الزمالك الي الان و قال ان زيزو خاض حتي الان " 249 مباراة و صنع 148مساهمة ، و سجل 83 هدف ، قام بنصاعة 65 من للأهداف ".

و كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن اللاعب أحمد سيد زيزو و قال "مسئول كبير : زيزو مستمر مع الزمالك وعرض الاتفاق السعودي من خيال الوكلاء".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل العرض المقدم من نادي الاتفاق السعودي للحصول على خدمات أحمد مصطفى زيزو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال "الغندور" عبر برنامجه ستاد المحور: الزمالك تلقى عرضًا رسميًا من نادي الاتفاق السعودي لاستعارة زيزو لمدة 6 أشهر مقابل مليون ونصف دولار .

وأضاف: العرض مرتبط بتجديد عقد اللاعب مع نادي الزمالك لمدة ٣ مواسم قبل الاستعارة.

https://youtube.com/shorts/U2JjGdvbV0Y?si=eYP0miNPqXzaaNNw

