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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تيم كوك يتصدر قائمة أعلى المديرين التنفيذيين أجرا في "آبل" رغم تراجع الأرباح

تيم كوك
تيم كوك
احمد الشريف
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رغم تراجع أرباح شركة آبل قليلاً في العام المالي الماضي، إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، حقق زيادة في راتبه السنوي بنسبة 18%، ليصل إجمالي دخله إلى حوالي 74.6 مليون دولار.

جاءت هذه الزيادة بالرغم من أن راتب كوك الأساسي بلغ 3 ملايين دولار فقط، وهو نفس الراتب الذي حصل عليه في السنوات الثلاث الماضية. 

وتضمن الدخل الإضافي 58.1 مليون دولار من منح الأسهم، و12 مليون دولار من مكافآت الأداء، بالإضافة إلى 1.5 مليون دولار من مكافآت أخرى.

مكافأت بالملايين

قررت آبل زيادة قيمة المنحة المستهدفة من الأسهم لكوك إلى 50 مليون دولار من 40 مليون دولار، وذلك لتجنب تراجع مكافأته مقارنة بمديري تنفيذيين آخرين في شركات منافسة.

شهد العام الماضي إطلاق آبل للحاسوب المكاني "فيجن برو" والذي رغم الضجة الإعلامية التي سبقته، إلا أن سعره المرتفع (3499 دولار) حد من انتشاره. 

كما شهد العام الماضي أيضًا إطلاق مبادرة "أبل إنتليجنس" للذكاء الاصطناعي، ولكن تم إطلاقها بشكل تدريجي، وكانت الميزات التي قدمتها حتى الآن أقل تأثيراً مقارنةً بميزات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركات مثل سامسونج وجوجل.

أرباح أقل من المتوقع 

على الرغم من ذلك، حققت آبل عائدات بلغت 295 مليار دولار في العام المالي 2024، وهو رقم أقل قليلاً من عائدات العام السابق.

 كما انخفض صافي أرباح الشركة من 97 مليار دولار في العام المالي 2023 إلى 93.74 مليار دولار في العام الماضي.

وعلى الرغم من تراجع الأرباح، إلا أن مبيعات هواتف آيفون حققت زيادة طفيفة بنسبة 0.2% لتصل إلى 201.18 مليار دولار. 

أرتفاع أسهم الشركة

كما ارتفع سهم الشركة خلال العام من 191.59 دولار إلى 250.42 دولار بنسبة 31%، متفوقة بذلك قليلاً على مؤشر ناسداك 100.

بالإضافة إلى كوك، حصل ثلاثة من كبار المديرين التنفيذيين في آبل على نفس مستوى الدخل، وهم، لوكا مايستري الرئيس المالي السابق الذي غادر الشركة في أول يناير، وديدري أو براين التي تدير متاجر الشركة وتترأس قسم الموارد البشرية، وكيت آدامز المستشار القانوني. 

وحصل جيف وليامز، كبير مسؤولي العمليات في آبل، على حزمة تعويضات أقل بقيمة 27,177,812 دولار.

دولار آبل تيم كوك

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