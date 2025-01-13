التصنيع المحلي في قطاع زيوت السيارات ضرورة لتعزيز الاقتصاد ..تفاصيل

يعتبر التصنيع المحلي في قطاع زيوت السيارات من العوامل الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة فرص العمل.

وتشهد مصر تحولاً ملحوظاً في هذا القطاع، حيث تتبنى الشركات المحلية استراتيجيات تهدف إلى تحسين الجودة والتوسع في الأسواق.

ويتيح التصنيع المحلي للشركات تطوير منتجات تتناسب مع احتياجات السوق المحلي، مما يعزز الثقة بين المستهلكين، كما يساعد في تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال توطين المعرفة والتكنولوجيا، مما يعزز القدرة التنافسية.

وفي هذا الإطار، تسعى عدد من الشركات إلى دخول مجالات جديدة، مثل تصنيع زيوت السفن، مما يعكس رؤية شاملة للتوسع والابتكار.

كما تعتبر زيوت السفن من المنتجات ذات الأهمية الكبيرة، حيث تتيح لمصر الاستفادة من موقعها الجغرافي كدولة بحرية، من خلال توسيع نطاق التصنيع ليشمل هذه الزيوت، يمكن أن تفتح الشركات المحلية آفاقاً جديدة للتصدير، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة صادرات البلاد.

وخلال مؤتمر صحفى بالقاهرة أعلنت مجموعة المنار عن تعاونها مع الجهات الحكومية للتركيز على التصنيع المحلي وزيادة صادراتها إلى 50%، بالإضاقة إلى التوسع في تصنيع زيوت السفن.