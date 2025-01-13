شكاوى من صعوبة الأسئلة في ثالث أيام امتحانات نصف العام بالمدارس

أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أنها قد تلقت اليوم شكاوى عديدة في ثالث أيام امتحانات نصف العام 2025

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : هناك شكاوى من الطلاب الممتحنين في لجان امتحانات نصف العام 2025 في ادارة العاشر من رمضان التعليمية ، بسبب صعوبة امتحان العلوم لطلاب الصف الأول الإعدادي اللغات.

وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ، أنه بحسب الشكاوى الواردة من الطلاب ، فإن امتحان العلوم لطلاب الصف الأول الإعدادي اللغات بإدارة العاشر من رمضان التعليمية ، قد جاء صعبا وثقيلا على الطلاب.



والاسئلة غير مباشرة ولم يعتاد عليها الطلاب ، كما شكى الطلاب من سوء الطباعة وعدم وضوحها وايضا عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب مع تطبيق نظام تعدد النماذج في الامتحان فهناك امتحان سهل وآخر صعب.

كما أشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ، إلى أن أسئلة امتحان مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي بإدارة الوايلي التعليمية حسب الشكاوى الواردة كانت صعبة ونماذج الامتحان كانت غير متكافئة الصعوبة فهناك نموذج سهل ونموذج صعب على حد قولهم.



كا أشارت الحزاوي إلى ان أسئلة امتحان مادة الدراسات للصف السادس الابتدائي جاء صعبة في إدارة شرق مدينة نصر ، كما أكدت الشكاوى أنه قد جاء امتحان الدراسات في ادارة النزهة اولي اعدادي صعبا ايضا في كل النماذج والطلاب خرجوا من الامتحان في حالة نفسية سيئة.

وقالت الحزاوي أن الشكاوى أكدت ايضا أنه قد جاء امتحان الدراسات لاولي اعدادي في ادارة حدائق القبة صعبا والنماذج غير متكافئة الصعوبة.



جدير بالذكر أنه قد استأنف طلاب صفوف النقل اليوم الاثنين 13 يناير 2025 ، امتحانات نصف العام 2025 في المواد الأساسية المضافة للمجموع في جميع محافظات الجمهورية.

وتنعقد امتحانات نصف العام 2025 حسب الجداول المعلنة في كل محافظة ، طبقا للوائح والقواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعملية الامتحانية.