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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مديرة المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا: قدمنا عدة أنشطة ضمن مبادرة بداية

المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا
المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا
محمود محسن
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أكدت الدكتورة عبير الزغبى، مدير المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بالسويس، أنه خلال الفترة المقبلة سنقدم مبادرة خاصة بمحافظ السويس وهى "استخدمها صح"، وتم وضع خطة لها سيتم تنفيذها من خلال أنشطة ومسابقات متنوعة للطلاب.

وقالت عبير الزغبي، خلال لقاء خاص لها، على هامش تقرير لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن  القيادة السياسية تعطى اهتماما كبيرا بالمركز، مؤكدة أن المركز عمل على  المبادرة الرئاسية "بداية" وقدمنا عدة أنشطة منها، ندوة خاصة بمخاطر الإنترنت وكيفية تجنبها والاستخدام الجيد للإنترنت.

وتابعت مدير المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بالسويس، أنه عن طريق مبادرة "بداية" وضحنا كيفية الحفاظ على الموارد الخاصة بنا وإعادة استخدامها.

السويس المبادرة الرئاسية التكنولوجيا القيادة السياسية الدكتورة عبير الزغبى

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