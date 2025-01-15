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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل تعاني من تشنج أصابع اليد؟.. تعرف على الأسباب

هل تعاني من تشنج أصابع اليد.. تعلاف على الاسباب
هل تعاني من تشنج أصابع اليد.. تعلاف على الاسباب
رنا عصمت
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تشنج أصابع اليد حالة شائعة قد تكون مزعجة ومؤلمة، و هى عبارة عن تقلصات في عضلات اليدين أو الإبهام أو القدمين أو أصابع القدم، عادة ما تكون التشنجات قصيرة ، لكنها يمكن أن تكون شديدة ومؤلمةوتحدث نتيجة أسباب عديدة، نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثي..

أعراض تشنج اليد والأمراض التي يكشف عنها | عربي بوست

تعرف على اسباب تشنج اصابع اليد…

1.انخفاض نسبة المغنسيوم..

المغنيسيوم أساسي للحفاظ على صحة العضلات والعظام، وانخفاضه يؤدي إلى تقلصات العضلات ، بما فيها أصابع اليد.

2.الجفاف:

نقص الماء يؤثر على وظائف العضلات، مما يزيد من احتمال حدوث تشنجات.

3.ضعف الدورة الدموية:

ضعف تدفق الدم يقلل من وصول الأكسجين والمواد الغذائية إلى اليدين، مسبباً التشنجات و التنميل.

4.متلازمة النفق الرسغي:

انضغاط العصب الرسغي يسبب تشنج الأصابع، مع شعور بالوخز والحرقان.

5.اعتلال المفاصل السكري:

سماكة وتيبس اليدين بسبب السكري قد تؤدي إلى تقلص الأصابع.

6.التهاب المفاصل الروماتويدي:

يهاجم المفاصل مسبباً التهابات وتقلصات في اليد وأجزاء أخرى من الجسم.

7.مرض الكلى:

يؤثر على توازن السوائل والأملاح، مما يسبب تقلصات، خاصة في اليدين والساقين.

نصائح لعلاج والوقاية من تشنج أصابع اليد:

1. شرب كميات كافية من الماء:

الحفاظ على ترطيب الجسم يقلل من خطر التقلصات.

2. القيام بتمارين التمدد:

تساعد في تخفيف الإجهاد العضلي وزيادة المرونة.

3. تقوية العضلات:

ممارسة الرياضات الخفيفة مثل السباحة أو المشي يعزز صحة العضلات.

4. استخدام الأدوات المناسبة:

لتجنب إجهاد اليدين أثناء العمل.

5. تعويض نقص الفيتامينات والمعادن:

تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم و البوتاسيوم يساعد في تحسين صحة العضلات.

6. الراحة وتجنب الإجهاد المفرط:

التوقف عن الأنشطة التي تسبب التشنج لفترة كافية.

7. التدليك والكمادات:

تدليك اليدين أو وضع كمادات دافئة أو باردة يساعد على تهدئة العضلات.

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