تدريبات خاصة لحراس الزمالك تحت قيادة جروتر

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبهم اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، تحت قيادة السويسري توماس جروتر مدرب الحراس الجديد، استعداداً لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وكان عماد المندوه المشرف على مدربي حراس قطاع الناشئين تولى تدريب الحراس في الفترة الماضية بصورة مؤقتة لحين وصول جروتر.



وحرص مدرب الحراس على عقد جلسة مع كل من، محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز رباعي حراسة المرمى قبل خوض التدريبات لمنحهم بعض التعليمات الخاصة بطرقه التدريبية.



وأدى الرباعي تدريبات قوية تحت قيادة جروتر في إطار تجهيزهم للفترة المقبلة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.