قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة .. محمد صلاح على أعتاب الدوري السعودي
والد الإرهابي أحمد المنصور يتبرأ منه: البلد خيرها علينا وصرفت على اخوه مليون جنيه ليحصل على الماجستير
كل ما تريد معرفته عن مجموعات بطولة العالم لليد ومواعيد مباريات منتخب مصر
بالأرقام.. الحكومة تعلن حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة
وزير تعليم سابق يعلق على إضافة التربية الدينية للمجموع بنظام البكالوريا
مجدي يعقوب الاستثناء .. لأول مرة في التاريخ يطلق اسم شخصية عامة على مطار مصري
بلينكن: أمريكا ومصر وقطر عملت على مقترح نهائي لوقف إطلاق النار في غزة
إطلاق اسم مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي
بلينكن: لن يكون هناك تهجير إجباري للفلسطينيين.. ونعمل مع شركائنا لدفع عملية السلام
رئيس اتحاد اليد يصل كرواتيا لرئاسة بعثة المنتخب في بطولة العالم
قناة إسبانية: محمد صلاح يبدي موافقة على الانتقال إلى الهلال السعودي
مانشستر سيتي يقدم عرضًا رسميًا لضم عمر مرموش من فرانكفورت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هشغلك برامج كرتون.. المؤبد لحداد خطف صغيرة وهتك عرضها ببورسعيد

رئيس محكمة جنايات بورسعيد
رئيس محكمة جنايات بورسعيد
محمد الغزاوى
×

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، المؤبد لـ حداد مسلح خطف وهتك عرض صغيرة ببورسعيد.


المؤبد لـ حداد مسلح خطف وهتك عرض صغيرة ببورسعيد


وتعود أحداث الواقعة الي يوم 3 من شهر سبتمبر عام 2024، والمتهم فيها ا م م ر ويبلغ من العمر 31 عاما، ويعلم حداد مسلح، حيث خطف المجنى عليها الطفلة  ه ا ع ا ع ا البالغة من العمر ثمان سنوات تحيلاً بأن انتشلها من بيئتها مستدرجاً اياها لبيئته موصداً باب غرفة نومه عليهما، واقترنت فعلته بجناية هتك عرضها بالقوة بأن رفعها على جسده قابضاً اياها ملاصقاً جسده بجسدها منتشياً برغبته الجنسية باثاً الرعب في قلبها معدماً مقاومتها مستغلاً حداثه سنها وضعف حولها.


وشهدت ش ر ع والدة الطفلة المجنى عليها، بأنه حال عودة نجلتها لمسكنهما عقب اللهو مع صديقة جيرتها  ابلغتها بقيام المتهم بالتعدى عليها جنسياً دون الوطأ داخل مسكنه، فهرعت لضبطه فابصرته يلوذ بالفرار من العقار المجاور فانهالت بالصياح نحوه حتى قام المارة بضبطه وتسليمه للشاهد الثاني.

وشهد مازن عاطف جابر محمد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور، بأنه قد ورد اليه بلاغ من شرطة النجدة بضبط شخص قام بالتعدى جنسياً على طفلة تبلغ من العمر ثمان سنوات فانتقل وابصر الاهالي ممسكين به فاستخلصه من بين ايديهم وتمكن ضبطه وبمناظرته تبين له وجود عدة اصابات بجسده.

وشهد عبد الرحمن محمد العربي محمد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الزهور، بأن تحرياته السرية توصلت الى صحة ما جاء بأقوال الشاكية من قيام المتهم باستدراج الطفلة المجنى عليها لمحل سكنه وقام بالتعدى عليها جنسياً دون الوطأ ودون رضاً منها.

وبسؤال الطفلة المجنى عليها  ه ا ع استدلالاً قررت بأنه حال توجهها للهو مع صديقتها بالعقار المجاور لمحل سكنها تصادف عودة المتهم خال صديقتها من عمله فتحايل عليها واستدرجها لسكنه واهماً اياها بتشغيل برامج للأطفال على التلفاز، فتمكن من الانفراد بها بغرفه نومه وتعدى عليها جنسياً بأن استلقى على سريره ووضعها فوق جسده عائقاً لها محركاً اياها للأمام والخلف، ثم جلس ووضعها فوق قضيبه مرتدياً ملابسه الداخلية وصار يحرك جسدها لأعلى واسفل ، حتى جائت شقيقتها تسأل عنها فتركها تذهب رفقتها.


حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.

بورسعيد المؤبد جنايات بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادات إدخار في 2025

بعائد 1000 جنيه يوميا| اكتشف أفضل شهادات الادخار في البنوك 2025

الصدقة من فوائد البنوك

هل تجوز الصدقة من فوائد البنوك؟.. الإفتاء: جائز بشرط واحد

الأهلي

صفقات النادي الأهلي الجديدة.. شوبير يعلن مفاجأة للجماهير من مصدر مسئول

كهربا

بشأن كهربا.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

مترو الأنفاق

المترو يطلق إجراءات خاصة استعدادًا لمباراتي الأهلي والزمالك .. ماذا يحدث؟

صورة أرشيفية - ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 النهارده|فيديو

الطقس

تحذير عاجل لـ الأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

بايدن

بايدن يلملم أوراقه.. تحليل لخطاب وداع الرئيس الأمريكي بعد 4 سنوات حكم صعبة

ترشيحاتنا

الجبهة

وزير البترول الأسبق: حزب الجبهة يضم مجموعة تمتلك خبرات عملية ومقترحات جيدة

طلاب

وزير تعليم سابق يكشف مفاجأة في نظام البكالوريا

أرشيفية

خالد الجندي: معيار الصلاح الحقيقي يكمن في حسن معاملة الأسرة

بالصور

إصابات الرأس توقظ فيروسات مسببة للزهايمر.. احترس

مخاطر التعرض لإصابات الرأس ونسيبها في حدوث الزهايمر
مخاطر التعرض لإصابات الرأس ونسيبها في حدوث الزهايمر
مخاطر التعرض لإصابات الرأس ونسيبها في حدوث الزهايمر

منها الشيخوخة المبكرة.. أمراض يسببها نقص المغنيسيوم

أمراض يسببها نقص المغنسيوم
أمراض يسببها نقص المغنسيوم
أمراض يسببها نقص المغنسيوم

طريقة عمل فراخ بروستيد مقرمشة في المنزل بخطوات سهلة ومذاق ينافس المطاعم

طريقة عمل فراخ بروستيد مقرمشة في المنزل بخطوات سهلة ومذاق ينافس المطاعم
طريقة عمل فراخ بروستيد مقرمشة في المنزل بخطوات سهلة ومذاق ينافس المطاعم
طريقة عمل فراخ بروستيد مقرمشة في المنزل بخطوات سهلة ومذاق ينافس المطاعم

في موسمه.. طريقة تخليل اللفت باللون البنفسجى

طريقة تخليل اللفت باللون البنفسجى
طريقة تخليل اللفت باللون البنفسجى
طريقة تخليل اللفت باللون البنفسجى

فيديو

حالات انفصال 2025

آخرهن فنانة واعلامية .. 3 حالات انفصالات داخل الوسط الفني في بداية 2025

وسام أبو علي

وسام أبو علي يثير الذعر بعد إغمائه على الطائرة

راندا البحيري

بتهمة التزوير.. بلاغ رسمي من راندا البحيرى ضد طليقها

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقى عددا من المقاتلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لغة الجسد تواصل روحي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بدايات ملهمة من عدسة السينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

المزيد