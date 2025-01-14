بلينكن: بايدن اتخذ خطوات سريعة لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ خطوات سريعة وفعالة لمنع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات كانت ضرورية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي أن قدرات حماس العسكرية وقدرتها على حكم قطاع غزة قد تعرضت لضرر كبير، حيث تم تدمير العديد من البنية التحتية العسكرية في القطاع.

وأشار أيضًا إلى أن قدرات إيران في المنطقة قد تراجعت بشكل ملحوظ، حيث أصبحت طهران غير قادرة على إمداد حزب الله بالأسلحة.

وزعم بلينكن أن إسرائيل نجحت في تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية، وهو ما اعتبره خطوة استراتيجية مهمة في تقليل تأثير إيران العسكري في المنطقة.

وأضاف بلينكن أن قوات حزب الله قد تراجعت إلى مناطق شمال نهر الليطاني، مما يعكس تراجع تأثير الجماعة المدعومة من إيران في المنطقة.

وأكد أن نظام الأسد في سوريا قد انهار بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تغيير جوهري في ميزان القوى في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الوضع في المنطقة لا يزال خطيرًا، موضحًا أن التحديات الأمنية ما زالت قائمة وأن الأوضاع بحاجة إلى مزيد من الاستقرار.