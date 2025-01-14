وزير البترول الأسبق: حزب الجبهة يضم مجموعة تمتلك خبرات عملية ومقترحات جيدة

أكد عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أن حزب الجبهة يضم مجموعة تمتلك خبرات عملية، وكلهم يعرفون مشاكل البلاد ولديهم مقترحات جيدة للتعامل مع هذه الأمور.

دفاع علي غزال لاعب منتخب مصر السابق يكشف عن مفاجأة بشأن موكله.. تفاصيل تفاصيل أحدث تأمين ديجيتال للمعاش.. خدمات

وأضاف “غراب”، في حوار مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لابد من حل مشاكل المستثمر في مصر، وهناك شيء ناقص في هذا الأمر.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود فترة في منتهى الصعوبة، ونعيد تكوين دولة واجهت تغيرات كثيرة تهد أي دولة، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها رغبة كبيرة لجذب الاستثمارات.