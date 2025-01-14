ضبط 5 أطنان ملح خشن مجهول المصدر والطب البيطري يحصن 347 ألف طائر

شهدت محافظة الشرقية خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأحداث الهامة والحيوية والتي كان من ابرزها

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل

تفقد الدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، كلية علوم ذوي في إطار المتابعة المستمرة من قبل الجامعة لضمان جودة العملية التعليمية، والتأكد من توفير جميع السبل التي تدعم الطلاب لتحقيق التفوق الأكاديمي، قام وأعضاء هيئة التدريس.

استهل الدكتور هلال عفيفي زيارته بجولة تفقدية داخل لجان الامتحانات للاطلاع على سير العمل والتأكد من تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب وحسن تنظيم الامتحانات.

وخلال الجولة، حرص على التفاعل مع الطلاب، واجرى استفسارات حول مستوى الاختبار ومدى قدرة الطلاب على التطبيق الجيد في الأسئلة المقالية والموضوعية

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد اختبارات الدراسات العليا بكلية العلوم

تابع الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث أعمال امتحانات الدراسات العليا بالفترة المسائية بكلية العلوم، وكان فى استقباله الدكتور جمال عبد العزيز عنان عميد الكلية، والدكتور حسن أبو دنيا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل زردق رئيس كنترول النظام والمراقبة للدبلومات الجديدة، والدكتور محمود الغزالى رئيس كنترول النظام والمراقبة لطلاب تمهيدى الماجيستير والدكتوراه، والأساتذة المشرفين على لجان الامتحانات.

أكد الدكتور إيهاب الببلاوي علي ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كافة التدابير لتوفير المناخ المناسب للباحثين طوال فترة الامتحانات بالكلية، وأشاد سيادته بمدى الالتزام والنظام المتوافر باللجان، وقدم الشكر لإدارة الكلية وجميع القائمين على الامتحانات على حسن سير أعمال الامتحانات.

كما أجرى نائب رئيس جامعة الزقازيق حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، مؤكداً حرص الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم، متمنياً لهم عامًا دراسيًا موفقًا

ضبط 5 أطنان ملح خشن مجهول المصدر داخل معمل ألبان في مشتول السوق

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت مديرية تموين الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة أسفرت عن ضبط 5 طن ملح أبيض خشن بدون فواتير بمعمل ألبان وتم تحرير محضر برقم 30 جنح مشتول السوق.

وتحرر عدد 6 محاضر ضد أصحاب محلات جزارة ومحال البقالة لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض ولعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن أسعار

بيطري الشرقية يحصن 347 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أنه قامت إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية بتحصين ٢٥٣ ألف و ٦٧٠ طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و ( ٦ ألف و ٨٤٠ ) طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى و (٥٣ ألف ) طائر بالحضانات و تحصين (٣٣ ألف و ٩٠٠ ) طائر مجاناً بإجمالي تحصين ( ٣٤٧ ألف و ٤١٠ ) طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على ( ١٨٢٥) منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن (٦٩) مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص ( ٤٨٩ مسحة ) لإجمالي عدد طيور ( ٥٩٩ ألف و ٣٥٨ ) طائر وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ (١٩) مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.