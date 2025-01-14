جالانت: أشعر بالخجل من تصرفات سموتريتش وبن غفير ضد الصفقة

عبر وزير الجيش الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، عن دعمه الكامل لحكومة الاحتلال الإسرائيلية في سعيها لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

وأكد جالانت في تصريحات أدلى بها اليوم أنه يؤيد المضي قدماً في هذه الصفقة بما يخدم مصالح إسرائيل الوطنية والأمنية.

كما أعرب غالانت عن خجله الشديد من تصرفات كل من وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، الذين يعارضون الصفقة بشدة.

وقال جالانت: "ما يحدث من معارضة من قبل سموتريتش وبن غفير لا يعكس المصلحة الوطنية ولا يعزز أمن إسرائيل، بل يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة".