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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس عاطل بتهمة احتجاز شاب داخل شقة في حلوان والتعدي عليه بالضرب

متهم
متهم
مصطفي رجب
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أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة احتجاز شاب داخل شقة سكنية بمنطقة حلوان، والتعدي عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول بالإكراه.


وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات احتجاز شاب داخل شقة سكنية بمنطقة حلوان، والتعدي عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول بالإكراه.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغ أفاد بتعرض شاب لاحتجاز داخل شقة سكنية بدائرة القسم، والتعدي عليه بالضرب وسرقة هاتفه بالإكراه.


 وشكّلت أجهزة أمن القاهرة بوحدة مباحث حلوان فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة ومراجعة كاميرات المراقبة أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة قسم حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على الشاب المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.


 تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

حبس سرقة احتجاز شاب

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