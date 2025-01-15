مفاجأة بدرجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، متوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا، اليوم الأربعاء وصباح غد الخميس، و متوقع أن تصل الشبورة الصباحية إلى مستوى الضباب، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وناشدت هيئة الأرصاد بضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق، وطالبت بضرورة القيادة بهدوء تام على الطرق صباحا، وتجنب القيادة للسيارة في حالة انعدام الرؤية وضرورة إضاءة الكشافات.

كما نصحت الأرصاد الجوية، أيضا، بضرورة زيادة مسافات الامان بين السيارة والأخرى على الطريق، وضرورة استعمال مساحات الزجاج باستمرار، إضافة إلى ذلك فتح زجاج السيارة قليلا، لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة واستخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم من المتوقع أن يظل مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الغربية دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر ـ والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر ـ والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 22 11

بنهــــا 23 12

دمنهور 22 11

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 11

المنصورة 22 12

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 22 11

دمياط 21 12

بورسعيد 22 13

الإسماعيلية 23 09

السويس 23 10

العريش 23 08

رفح 22 07

رأس سدر 23 11

نخل 22 01

كاترين 16 01-

الطور 23 11

طابا 21 07

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 24 12

الغردقة 27 13

سفاجا 26 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 27 18

حلايب 25 19

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 25 10

بني سويف 24 10

المنيا 24 08

أسيوط 25 08

سوهاج 26 10

قنا 28 11

الأقصر 29 10

أسوان 29 12

الوادي الجديد 29 09

أبوسمبل 28 13