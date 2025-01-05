عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة .. والأرصاد الجوية الأمريكية تحذر

بدأت عاصفة ثلجية جليدية في وسط الولايات المتحدة وتتحرك باتجاه الولايات الشرقية، حيث يتوقع تساقط كثيف للثلوج، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وأوضحت الهيئة -حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد- أن العاصفة تؤثر على قرابة 62 مليون شخص، وقد تستمر حتى غد الإثنين، والتي ستتركز في الولايات الشمالية الشرقية، ما قد يجلب ظروفا خطيرة للسفر، بسبب رياح قد تصل سرعتها إلى 64 كلم في الساعة.

وأطلقت ولايات ومقاطعات أمريكية تحذيرا للسكان، من انقطاعات محتملة للكهرباء، فيما أعلنت شركات طيران عن خطوات لمساعدة المسافرين على إعادة حجز رحلاتهم، إذ يتوقع أن تتأثر حركة الطيران بسبب موجة الثلوج والجليد الكثيفة.

وحددت الشركات 14 مطارا في الولايات التي ستتأثر بالعاصفة، والتي ستطال 45 مدينة مختلفة، إذ تعرض خيارات لإعادة حجز الرحلات التي كانت مجدولة.

ويتوقع أن تنتقل العاصفة إلى أوهايو ومناطق من واشنطن العاصمة ونيويورك وماريلاند وويست فيرجينيا، حيث ستتأثر بشكل أكبر بشأن اضطرابات السفر.

وتشير تحذيرات إلى أن الأمطار الجليدية التي ستصاحب العاصفة التي ستتخللها رياح سرعتها لا تقل عن 56 كلم في الساعة، قد تجعل من قيادة المركبات خطيرة أو مستحيلة.