ثلاث مناطق الأعلى تحصيلًا للإيرادات.. هيئة الأوقاف تحقق 127% من المستهدف للعام الحالي

حققت هيئة الأوقاف المصرية تطورًا ملحوظًا في استثمار الوقف الخيري، ضمن جهود الدولة لرعاية الوقف والمحافظة عليه. وأعلن الأستاذ أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أن الهيئة تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في إيرادات الوقف الخيري خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م

بلغ إجمالي الإيرادات المحققة ١,٥٦٦,١٤٤,٣٧٨ جنيهًا مصريًا، مسجلًا ١٢٧% من المستهدف لهذه الفترة، وبزيادة قدرها ٣١% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

عملت جميع مناطق الهيئة على تعظيم الإيرادات، وتمكنت ثلاث مناطق من تحقيق أعلى معدلات تحصيل خلال هذه الفترة. وتصدرت منطقة البحر الأحمر القائمة بتحقيق نسبة ٥٤٤% من المستهدف، وبزيادة قدرها ٢١% عن نفس الفترة من العام السابق.

شهدت منطقة الأقصر تحسنًا ملحوظًا بتحقيق نسبة ١٨٦% من المستهدف، وبزيادة بلغت ١٥% عن الإيرادات المحققة في نفس الفترة من العام الماضي. تبعتها منطقة القليوبية التي سجلت نسبة ١٨٥% من المستهدف، مع زيادة قدرها ٤١% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

أكد الأستاذ أحمد عطية على استمرار المتابعة الدورية لجميع المناطق، مشددًا على أهمية تحقيق الربط القياسي للإيرادات والعمل على حفظ أموال الوقف وموارده.