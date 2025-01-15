رئيس وزراء العراق: 63 مليار دولار إجمالي الاستثمارات العربية والأجنبية بالبلاد

كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق، مؤكدا أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية خلال عامين وصل إلى 63 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء العراقي، أن العلاقة بين العراق وبريطانيا شهدت مشاريع حقيقية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2024.

ويقوم رئيس الوزراء السوداني بزيارة إلى المملكة المتحدة هي الاولى والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية، وهي مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للندن.

وأكد رئيسا الوزراء العراقي والبريطاني، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء، على التزامهما بدعم رؤية عراق مزدهر وذي سيادة من خلال شراكة جديدة تركز على التجارة والاستثمار، وتعميق الروابط التعليمية والثقافية، فضلاً عن معالجة تحديات الأمن والهجرة والتغير المناخي.

ووقّع رئيسا الوزراء اتفاقية شراكة وتعاون تاريخية، وهي اتفاقية واسعة النطاق بشأن التجارة والتعاون الاقتصادي والستراتيجي، كما تم الاتفاق على حزمة تجارية بقيمة (12.3) مليار جنيه إسترليني، مدعومة بسلسلة من اتفاقيات ضمان الصادرات، لتعزيز العلاقة التجارية المتنامية بين البلدين، كما اتفقا على تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والعراق في مجموعة واسعة من القطاعات.