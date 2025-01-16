صاحبة فيديوهات بحبك يا بيبيز.. نور أبو البيه تحتفل بزفافها

نشرت الممثلة ومؤلفة الأغاني نور أبو البيه، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من حفل زفافها، التي احتفلت به مؤخرا.

ولم تكشف نور أبو البيه، عن هوية زوجها، ولكن بدا من ملامحه أنه من إحدى الدول الأفريقية.

وكانت نور أبو البيه، حققت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو عامين، بسبب فيديوهات تمثيلية مع الفنان محمد علام، صاحبتها جملتي: «بحبك يا بيبيز.. بحبك يا هانيز».

وبعد الجدل التي أحدثته نور أبو البيه مع محمد علام، ظن البعض أنهما زوجين، في ظل عدم تأكيد أي منهما المعلومة، ولكنهما ظهرا في كل الفيديوهات على السوشيال ميديا كزوجين.

حجاب نور أبو البيه

ظهرت الشاعرة والممثلة نور أبو البيه، في عدة صور لها قبل نحو 10 سنوات، قبل خلع الحجاب واقتحام الوسط الفني، بتأليف الأغاني والمشاركة فى أعمال مسرحية.

وجمعت صور نور أبو البيه، بينها وبين عدد من أصدقائها في ذلك الوقت، وخلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، لتوقيع كتاب لها.

وظهرت نور أبو البيه -التي اشتهرت بفيديوهات بحبك يا بيبز- في صور أخرى بعد خلع الحجاب، والعمل فترة كموديل قبل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

نور أبو البيه بالحجاب

نور أبو البيه

جدير بالذكر أن نور أبو البيه، بدأت شاعرة منذ سنوات، وقدمت عدة أغاني مع فرق الأندر جراوند، من بينها: «أغنية ست الحسن من ألبوم غاوي بني آدمين ( بلاك تيما )، أغنيه يا أمه ( غناء أحمد بحر _ بلاك تيما )، أغنية تايه ( تونات باند )، أغنية النوبه ( افرونبيا) ومنيب باند».

وشقت نور أبو البيه، طريقها في الوسط الفني، بعد خروجها من مسقط رأسها بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وخلعت الحجاب، لتتجه لكتابة الشعر العامي وبعدها عملت كموديل، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية قبل سنوات قليلة.

من هو محمد علام

محمد علام، هو ممثل وسيناريست ومخرج مصري، قدم العديد من الأدوار الصغيرة أبرزها فيلم سعيد كلاكيت، ومسلسل وسط البلد، ولكنه حقق شهرته الواسعة قبل شهرين بفيديوهاته مع نور أبو البيه.