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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بسبب هدف الشحات.. الأهلي يخسر 3.5 مليون جنيه وقرار من كاف ينصف الاهلي

الاهلي و الكاف
الاهلي و الكاف
أحمد العيسوي
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كشف مصدر مسئول داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وفقًا للمصدر، فإن هدف الأهلي الذي تم تسجيله في مرمى أورلاندو يعد هدفًا صحيحًا، حيث إن اللاعب الذي سجل الهدف لم يؤثر على أي عنصر في اللعبة.

 وأكد المصدر أن غياب تقنية الفيديو المساعد (VAR) كان له تأثير سلبي على أداء الحكام خلال دور المجموعات، ما أدى إلى قرارات خاطئة واحتساب أمور غير دقيقة.

وأوضح المصدر أن السبب وراء غياب تقنية الفار هو افتقار بعض الدول المشاركة للإمكانات اللازمة لتوفير هذه التقنية، وهو ما جعل استخدامها في هذا الدور مستحيلًا مشيرا إلى أن اللجنة قد تتخذ قرارات عقابية بحق الحكم ومساعده بسبب هذا الخطأ التحكيمي.

هدف حسين الشحات يثير الجدل

في سياق متصل، كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة تتعلق بهدف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في مرمى أورلاندو بايرتس. وأكد حسن، خلال حديثه على قناة DMC، أن الهدف أثار تساؤلات كثيرة بسبب تأثيره على نتيجة المباراة وعلى قرارات التحكيم.

بند خاص في عقد كريم الدبيس

على صعيد آخر، أثار بند خاص في عقد اللاعب كريم الدبيس مع النادي الأهلي اهتمام المتابعين. 

وأوضح أحمد حسن أن ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، أدرج بندًا في عقد اللاعب ينص على حصول نادي وادي دجلة على مبلغ مالي قدره 3.5 مليون جنيه مصري في حال نجح الدبيس في صناعة خمسة أهداف مع الأهلي، وهو ما تحقق خلال مباراة أورلاندو بعد أن سجل تمريرته الحاسمة الخامسة.

ويُعتبر كريم الدبيس من اللاعبين الذين منحهم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، فرصة كبيرة للتألق في الفترة الأخيرة. وقد تمكن الدبيس من ترك بصمته خلال المباراة، حيث ساهم في صناعة هدف التعادل للأهلي قبل أن يخسر الفريق بهدفين مقابل هدف.

الأهلي يفقد صدارة المجموعة

رغم الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في بعض فترات المباراة، إلا أن الأهلي تعرض للخسارة أمام أورلاندو بايرتس بنتيجة 2-1. هذه الهزيمة أدت إلى فقدان الأهلي صدارة المجموعة لصالح الفريق الجنوب أفريقي، ليحتل المركز الثاني ويتأهل إلى دور ربع النهائي.

توتر في المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر

شهد المؤتمر الصحفي للمدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، عقب المباراة، توترًا ملحوظًا عندما تم سؤاله عن ضمانات الحصول على صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية. رد كولر بكلمة واحدة: "لا"، قبل أن يتحدث باللغة الألمانية مع مترجمه رضا حنفي حول ضرورة تقديم قائمة بأسماء لاعبين محددين للاختيار من بينهم.

حدث خلاف واضح بين كولر والمترجم، حيث أبدى كولر استياءه من عدم نقل رسالته بدقة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى التفاهم بين المدرب والمترجم. وأوضح المترجم أنه يخشى أن يثير حديث كولر مشكلات إذا نُقل بالطريقة التي قالها.

قلق بين جماهير الأهلي

أثارت هذه المواقف قلقًا بين جماهير النادي الأهلي، التي تطمح إلى رؤية فريقها يعزز صفوفه بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية. يأتي ذلك في ظل تراجع الأداء ورحيل عدد من نجوم الفريق، آخرهم بيرسي تاو. تتطلع الجماهير إلى تغييرات تعيد للفريق توازنه وتساعده على المنافسة بقوة على كافة البطولات.

تتوالى الأحداث والتحديات داخل أروقة النادي الأهلي، سواء على الصعيد الفني أو الإداري، مما يضع الفريق تحت ضغط كبير لتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة. من الواضح أن القرارات التحكيمية، والسياسة التعاقدية، والتوترات داخل الجهاز الفني ستكون محور النقاش في الأسابيع القادمة، خاصة مع تطلع الجماهير لتحقيق الاستقرار والنجاح.

حسين الشحات مارسيل كولر الأهلي أفريقيا الاتحاد الأفريقي

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