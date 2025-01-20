تامر حسني: جوي أوورد حدث فوق العالمي.. والفنانة نيلي كريم متجددة ومتنوعة

أكد الفنان تامر حسني، انه اشكر الفنانة نيلي كريم على انها متجددة ومتنوعة ودائما ما تقدم الجديد، وفكرت في تقديم شئ مختلف في حفل "جوي أوورد"، مشيرا إلى أن الحفل شارك به نجوم عالميين، وكان لا بد من إظهار الفن المصري بالشكل المطلوب.

وقال تامر حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه كان هناك دعم كبير من المستشار تركي أل الشيخ، مؤكدا أنه تم تلبية جميع مطالب الفنانين العرب، مما خلق لدي حالة كبيرة من السعادة.

وتابع الفنان تامر حسني، أنه رأيت مهرجان وحدث فوق العالمي، بداية من التنظيم الرائع والتحضيرات التي خلقت حالة من الإبهار، والتي جاءت بعد التحضيرات الكبيرة".