زعيم معارضة الاحتلال: بعد أسوأ عامين في تاريخنا يجب انتهاء الحرب

أكد زعيم المعارضة في الاحتلال على أهمية اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار والأسرى، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد :" بعد أسوأ عامين في تاريخنا يجب أن تنتهي الحرب ويعود الهدوء إلى حياتنا".

وأشار لابيد إلى إنه يجب تنفيذ صفقة التبادل بالكامل والاستمرار فيها حتى يعود آخر مختطف إلى عائلته في كيان الاحتلال وتأكيد الاستقرار في الكيان .

اعتبر لابيد أن الاقتصاد الاسرائيلي تضرر بشدة بسبب حرب الإبادة التي قتل فيها الاحتلال أرواح الآلاف.

وذكر لابيد أن الهدف هو في إعادة بناء الردع والاقتصاد الإسرائيلي وليس العودة للحرب على عكس موقف الحكومة.