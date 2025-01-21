مدوباهم 2.. أشهر إفيهات أيقونة الكوميديا ماري منيب فى ذكرى ميلادها

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ماري منيب، والتي تعد أحد نجوم وأيقونة الكوميدية.

معلومات عن ماري منيب

ولدت الفنانة الكوميدية ماري سليم حبيب نصرالله وشهرتها "ماري منيب" في 11 فبراير 1905 في بيروت، وهي من أصول شامية، وجاءت مع أسرتها إلى مصر وسكنت في حي شبرا بمدينة القاهرة، بدأت موهبتها الفنية في سن صغيرة.

بداية الطريق للفن

وكانت بداية ماري منيب كراقصة في الملاهي ثم بدأت حياتها الفنية في ثلاثينيات القرن الماضي على المسرح، وكانت هذه هي انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن، بعد انضمامها إلى فرقة الريحاني عام 1937 وتوالت أعمالها بعد ذلك في المسرح والسينما.

وقفت ماري منيب على خشبة المسرح لأول مرة وهي في عمر الـ 14، خلال مسرحية «القضية نمرة 14»، وحكت في واحد من اللقاءات الخاصة بها، أنها حينما شاهدت الجمهور لأول مرة أُصيبت بالخرس ولم تنطق كلمة واحدة وانسحبت.

وشاركت ماري منيب في العديد من المسرحيات، أبرزها: (خلف الحبايب، عريس في إجازة، سلفني حماتك، يا مين يخلصني، إلا خمسة، لو كنت حليوة، ملكة الأغراء، تعيش وتاخد غيرها، الشايب لما يدلع، الستات ميعرفوش يكدبوا، يا ما كان في نفسي، حماتي بوليس دولي، أشوف أمورك أستعجب، لزقة إنجليزي، الدلوعة، ما حدش واخد منها حاجة، 30 يوم في السجن، الدنيا لما تضحك، أوعى تعكر دمك، الستات لبعضهم، إبليس وشركاه، اللي يعيش يا ما يشوف، وخليني اتبحبح يوم).

افلام ماري منيب

وصل عدد أفلام ماري منيب نحو أكثر من 200 فيلم، وذاع صيتها فيما بعد عندما تقدمت في العمر واشتهرت بدور "الحَماة" الشريرة الظريفة في السينما، ويعد أبرزها "لصوص لكن ظرفاء، اعترافات زوج، حكاية جواز، رسالة من امرأة مجهولة، جمعية قتل الزوجات، شهر عسل بصل، بنات بحري، أحلام البنات، أم رتيبة، حماتي ملاك، هذا هو الحب، عرايس في المزاد، كابتن مصر، مملكة النساء، عفريتة إسماعيل يس، كدبة أبريل، الحموات الفاتنات، الأسطى حسن، صورة الزفاف، ليلة الحنة، شباك حبيبي، حماتي قنبلة ذرية، خد الجميل، منديل الحلو، المليونيرة الصغيرة، العرسان الثلاثة المتشردة، أبو حلموس، لعبة الست، تحيا الستات، من الجاني، قضية اليوم، من فات قديمة، أحلام الشباب، العريس الخامس، عايدة، مصنع الزوجات، سي عمر، انتصار الشباب، العزيمة، مراتي نمرة 2، الحب المورستاني، أنشودة الراديو، وابن الشعب".

وكانت الراحلة القديرة ماري منيب بلا منافسة أو شريكة، أشهر حماة بالسينما المصرية، واشتهرت بأداء دور الحماة التي تحاول التدخل بين ابنتها وزوجها فتفسد الأشياء ثم تنسحب من حياتهما.

وكانت ماري منيب صاحبة القفشات الخالدة بذاكرة السينما المصرية "الإفيهات"، حيث اشتهرت بجملة "مدوباهم اتنين" من فيلم حماتي ملاك، وجملتها الشهيرة "جتك نيلة".

ولا يمكن أن ننسى الجملة المشهورة والجملة الشهيرة التي يرددها الكثير، وتكون على سبيل الدعابة والضحك، التي رددتها في مسرحية "إلا خمسة" "أنت جاية اشتغلي إيه؟!!"، ويرد عليها في الحوار الفنان الراحل عادل خيري "سواقة" مكررها مرات عدة.

ورحلت حماة السينما المصرية ماري منيب، بعد مسيرة طويلة من الإبداع الفني عن عالمنا في مثل هذا اليوم في 21 يناير 1969.