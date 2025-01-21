هل الشعرية السريعة وجبة لذيذة أم خطر صحي؟

النودلز من أكثر الأشياء المفضلة للأطفال، لسرعة تحضيرها ومذاقها المميز، ويقوم الأهالي بشرائها لأطفالهم بعد إلحاح منهم، دون أن ينتبهوا لخطورتها الكبيرة على صحة أبنائهم.

ولكن هناك العديد من الأضرار الصحية المرتبطة بتناول الشعرية سريعة التحضير أو النودلز، وفقا لموقع outside:

1. تحتوي على الجلوتامات أحادية الصوديوم..

معظم أنواع النودلز تحتوي على مادة الجلوتامات أحادية الصوديوم، التي تُضاف لتعزيز النكهة، ورغم اعتمادها من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، إلا أن هناك جدل حول تأثيرها على الصحة، فبعض الدراسات ربطت استهلاكها بكميات كبيرة بمشكلات مثل زيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم، والغثيان، بينما أشارت دراسات أخرى إلى أن الكميات المعتدلة لا تسبب أضرارًا.

لذا؛ تحقق من وجود هذه المادة في المنتجات، خاصة إذا كنت تعاني من حساسية، واحرص على تناولها باعتدال.

2. نسبة عالية من الصوديوم:

تحتوي الوجبة من الشعرية سريعة التحضير على نسبة عالية من الصوديوم بمقدار 861 مليجرام، ورغم أن الصوديوم من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم، لكن يؤدي تناوله بكميات كبيرة لحدوث العديد من المشكلات الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل و الفشل الكلوى.

3. سوء التغذية:

أشارت بعض الأبحاث العلمية إلى أن تناول النودلز باستمرار، يرتبط بسوء التغذية ونقص العديد من العناصر الغذائية الصحية، مثل البروتين والكالسيوم، وفيتامين سي وفيتامين أ، وفيتامين د والفوسفور.

4. السمنة

تحتوي هذه الشعرية على نسبة عالية من الكربوهيدات، مما يتسبب في زيادة الوزن والسمنة عند تناولها دوريًا، كما أن تناول النودلز أكثر من مرتين أسبوعيًا، يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي للنساء، وهي حالة تزيد من احتمالية الإصابة بمرض القلب والسكري والسكتة الدماغية.