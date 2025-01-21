وزير الخارجية يستعرض لرئيسة البرلمان الأوروبي فرص الاستثمار الواعدة في مصر

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا خلال زيارته إلى مدينة ستراسبورج.



وأشاد وزير الخارجية بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وبنجاح مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي الذي عقد في يونيو ٢٠٢٤ باعتباره أحد أول الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة.



وأكد وزير الخارجية على الفرص الواعدة للاقتصاد المصري والإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة المتجددة.