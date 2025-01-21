قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة تضرب تلك المناطق خلال ساعات.. الأرصاد تحذر
هتخلي صحتك زي الحصان.. أفضل 10 أطعمة تتناولها على الريق
تشكيل برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
لو ضربوا البحر الأحمر يبقى هدفهم مصر.. انفعال أحمد موسى على الهواء
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة ليل بدوري أبطال أوروبا
عاجل| أحمد موسى يعلن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني
أحمد موسى ينعى العقيد فتحي سويلم: ضحى بحياته للحفاظ على أرواح المواطنين
نادية الجندي بسبب إطلالتها.. نجمات تعرضن للتنمر والانتقادات على السوشيال ميديا
قافلة مساعدات لغزة| سمية أبو العينين: أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالي فلسطين
أحمد موسى: قافلة مساعدات من مؤسسة أبوالعينين والتحالف الوطني لـ غزة
أحمد موسى يكشف كواليس اتصال بوتين بالرئيس السيسي
متحدث الحكومة: لقاءات رئيس الوزراء مع الشركات العالمية تهدف لتوطين الصناعة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. ميتسوبيشي لانسر سعرها 400 ألف جنيه

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007
ميتسوبيشي لانسر موديل 2007
إبراهيم القادري
×

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتواجد بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها وتساعدهم علي التنقل بأسرهم والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة، بالإضافة إلي ان تلك السيارات تواجدت بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 ، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

- مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 الخارجية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

تظهر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح امامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح ضباب أمامية، وصداد أمامي، وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

- محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

تحصل سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 270 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 الداخلية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

زودت مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 بالكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة والمصابيح والمساحات والإشارات، وبها درج تخزين أمامي، وفرش مقاعد من القماش، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وحوامل أكواب، وكونسول وسطي، وبها أحزمة امان، واضاءة داخلية للقراءة .

- سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

السيارات السيدان ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 سعر ميتسوبيشي لانسر طرازات السيارات المستعملة محرك ميتسوبيشي لانسر سوق السيارات المصري مقصورة ميتسوبيشي لانسر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالدرجات .. الآن

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025

ظهرت الآن| نتيجة رابعة ابتدائي 2025

إجازة 25 يناير

رسميا.. موعد إجازة 25 يناير 2025

أرشيفية

الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد عقيد شرطة فى مشاجرة داخل بنك بالفيوم

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب الآن في مصر

الطقس في مصر

بينها القاهرة الكبرى.. موجة أمطار تضرب 7 محافظات ليلاً

بعد تفعيلها.. كيف تتأكد من دعم هاتفك لمكالمات الواي فاي Wi–Fi Calling؟

بعد تفعيلها.. كيف تتأكد من دعم هاتفك لمكالمات الواي فاي Wi–Fi Calling؟

الكهرباء

وظائف الكهرباء 2025 .. الشروط وموعد التقديم

ترشيحاتنا

منافذ وزارة الزراعة

كيف استعدت وزارة الزراعة لـ رمضان 2025؟.. إجراءات مهمة| خاص

سر بيضة النعام في حفل زفاف الملك فاروق والملكة فريدة

سر بيضة النعام في حفل زفاف الملك فاروق والملكة فريدة

الذكاء الاصطناعي

ما هو دور الذكاء الاصطناعي في التحول المناخي وعلاقته فى دفع النمو

بالصور

أوعى تسخنها .. أطعمة ممنوعة من دخول الميكرويف

الميكرويف
الميكرويف
الميكرويف

طعم مختلف .. أسرار طريقة عمل الحمام الكداب بمذاق شهي

الحمام الكداب
الحمام الكداب
الحمام الكداب

هتخلي صحتك زي الحصان.. أفضل 10 أطعمة تتناولها على الريق

افطار صحى
افطار صحى
افطار صحى

غريبة وغير متوقعة.. شاهد | إطلالة أروى جودة في عقد قرانها

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

5 صفقات جديدة.. ماذا يحدث داخل القلعة الحمراء؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طرح أكثر من ٥ آلاف وحدة جديدة | اعرف الأماكن وشروط التقديم

وفاء الكيلاني وتيم حسن

وفاء الكيلاني تكشف سر غياب تيم حسن عن جوي أورد وتنفي إشاعات الانفصال

بسنت شوقي

بسنت شوقي: الست بتتحمل الضغوط أكتر من الراجل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

المزيد