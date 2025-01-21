سوق المستعمل.. ميتسوبيشي لانسر سعرها 400 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتواجد بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها وتساعدهم علي التنقل بأسرهم والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة، بالإضافة إلي ان تلك السيارات تواجدت بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 ، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

- مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 الخارجية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

تظهر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح امامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح ضباب أمامية، وصداد أمامي، وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

- محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

تحصل سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 270 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 الداخلية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

زودت مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 بالكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة والمصابيح والمساحات والإشارات، وبها درج تخزين أمامي، وفرش مقاعد من القماش، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وحوامل أكواب، وكونسول وسطي، وبها أحزمة امان، واضاءة داخلية للقراءة .

- سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .