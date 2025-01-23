الورق والحبر بدل منديل المأذون.. أروى جودة تتزوج بطريقة غير تقليدية إيه السر؟|فيديوجراف

تصدَّرت النجمة أروى جودة منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما نشرت صوراً لها لحظة توثيق عقد الزواج عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات تم عقد قرانى يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لى".

https://youtube.com/shorts/_me78w2NJ1M

وتسأل الكثير عن السر وراء عدم ارتداء أروى جودة فستان أبيض في عقد قرانها على رجل الأعمال الإيطالي الفرنسي حيث ظهرت مرتدية ملابس بيضاء، ووضعت أعلى رأسها طرحة الزفاف.

ونشرت أروى جودة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا من عقد القران، ولقطات مع زوجها على كوبري قصر النيل في وسط القاهرة.

وللمزيد من التفاصيل حول السر وراء عدم ارتداء أروى جودة فستان زفاف شاهد الفيديو التالي:

https://youtube.com/shorts/_me78w2NJ1Mhttps://youtube.com/shorts/_me78w2NJ1M